Dove vedere Chelsea-Milan di Champions League? Orario, arbitro e formazioni

Serata di grande calcio a Stanford Bridge. Stasera 5 ottobre alle 21 il Chelsea ospiterà il Milan per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. I Blues con appena un punto sono all’ultimo posto del Gruppo E, guidato proprio dai rossoneri con 4 punti davanti a Dinamo Zagabria con 3 e Salisburgo con 2. Grande emergenza per la formazione di Stefano Pioli, che si presenterà a Londra senza un folto gruppo di giocatori ai box per infortunio. Ultimi, in ordine di tempo, Kjaer, Saelemaekers e Calabria con questi ultimi che rientreranno solo nel 2023. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva da Amazon Prime Video. Arbitro sarà l’olandese Danny Makkelie, con assistenti i connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries. Quarto uomo sarà Allard Lindhout, mentre al Var siederanno Dennis Higler e Pol van Boekel.

«Il Chelsea ama il gioco offensivo, prova sempre a comandare la partita», ha detto Pioli in conferenza stampa. «La qualità è alta, mi aspetto una sfida difficile». Il Milan arriva a Londra con l’obiettivo di trovare la prima vittoria esterna in Champions e dare continuità ai risultati di campionato. Tuttavia, sabato a San Siro arriverà la Juventus e fra sette giorni si replicherà proprio contro il Chelsea al Meazza. L’allenatore rossonero deve per questo pensare alla salute dei suoi giocatori, soprattutto dopo i troppi infortuni delle ultime settimane. «Non vedo l’ora che arrivi la partita», ha replicato il tecnico dei Blues Graham Potter. «Sono una squadra top, se vogliamo batterli dovremo essere davvero bravi».

Chelsea-Milan, le probabili formazioni di stasera 5 ottobre 2022 su Amazon Prime Video

Qui Chelsea, Potter in difesa si affida all’ex Thiago Silva con Koulibaly

Quinto in Premier ma reduce da due successi consecutivi, il Chelsea intende rilanciarsi anche in Champions League. Per la sfida contro il Milan, Graham Potter dovrebbe affidarsi a un 3-5-2 con Kepa in porta al posto di Mendy. Davanti a lui l’ex della partita Thiago Silva a comandare una difesa con l’ex Napoli Koulibaly e il neo acquisto Fofana. In mediana l’italiano Jorginho agirà fra Mount e Kovacic, mentre sulle corsie esterne spazio a James e Cucurella. Davanti velocità e talento con il tedesco Havertz e l’ex Manchester City Sterling.

Qui Milan, emergenza infortuni per Stefano Pioli

Infermeria piena per Stefano Pioli, che si presenta alla corte del Chelsea con una rosa dimezzata. L’ultima gara di campionato ha infatti fermato ai box Saelemaekers e Calabria, out fino al 2023, e Kjaer, assente forse anche nel match di ritorno della prossima settimana. In porta ci sarà ancora una volta Tatarusanu, vista l’assenza di Maignan fino a inizio novembre. Al centro della difesa Kalulu e Tomori, mentre sulle fasce Dest e Ballo-Touré sostituiranno rispettivamente Calabria e Theo Hernandez. A centrocampo Bennacer dovrebbe affiancare Tonali, recuperato in extremis. Sulla trequarti, oltre all’imprescindibile Leao, ancora fiducia per De Ketelaere e per Krunic, che dovrà adattarsi come esterno destro. Davanti, tutto il peso sarà sulle spalle di Giroud, finora fra le poche certezze del Diavolo.

CHELSEA (3-5-2): Kepa; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Mount, Jorginho, Kovacic, Cucurella; Havertz, Sterling. All.: Potter.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballò-Toure; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: Pioli.