Chi è Hansjörg Wyss, il magnate svizzero che sta per comprare il Chelsea

Da un oligarca russo a un magnate svizzero. Il Chelsea, dopo l’abbandono più o meno forzato di Roman Abramovich, sta infatti per passare nelle mani di Hansjörg Wyss, elemento di punta di una cordata internazionale che ha raggiunto un accordo per l’acquisto del club londinese per 4,25 miliardi di sterline (pari a 5,2 miliardi di dollari e circa 4,9 miliardi di euro). Ora la cessione dovrà essere approvata dalla Premier League e dal governo britannico. La compagine di cui fa parte Wyss è guidata da Todd Boehly, presidente di Eldrige Industries, holding a stelle e strisce impegnata anche nello sport nordamericano tramite partecipazioni ai Los Angeles Dodgers e ai Lakers. L’uscita allo scoperto di Wyss qualche settimana fa aveva sorpreso non poco, visto che il miliardario svizzero, residente negli Stati Uniti, noto principalmente per le sue attività di mecenate nel campo dell’ambiente e della ricerca, grande sponsor dei democratici negli Usa, non è mai stato un grande appassionato del pallone. Ma forse alla sua età, classe 1935, il prossimo 13 settembre compirà 87 anni, è pronto per una nuova avventura.

Un patrimonio personale di oltre 5 miliardi di dollari

Hansjörg Wyss è nato a Berna e ha studiato Ingegneria civile al Politecnico di Zurigo. È la fine degli Anni 50 e la Svizzera incomincia a stargli già un po’ stretta, prende quindi prima la via degli Usa, Master ad Harward, poi in giro per il mondo, tra Pakistan, Turchia e Filippine. Lavora per colossi come Chrysler e Monsanto, tra Europa e Stati Uniti, iniziando anche propri affari. Negli Anni 70 comincia a collaborare con la Synthes, allora piccola azienda svizzera sorta all’Istituto Straumann a Waldenburg, fondato nel 1954 e specializzato nello sviluppo e nella produzione di materiali e strumenti per la chirurgia ortopedica. Dal 1974 Wyss si occupa del business negli Stati Uniti e ne diventa l’azionista di maggioranza. Dieci anni fa vende Synthes alla Johnson&Johnson per 19,7 miliardi di dollari. Il suo patrimonio personale nell’aprile del 2022 è stimato da Forbes a 5,1 miliardi di dollari.

I legami con i democratici Usa

Wyss ha sempre tenuto un basso profilo, anche sui media, tipicamente svizzero nella riservatezza che lo ha lasciato lontano dai riflettori. Negli affari si è occupato di settori poco spettacolari, seppur molto redditizi. Insomma, il contrario del suo predecessore Abramovich, con cui però ha avuto in comune il fatto di essere attivo in politica. Se l’oligarca russo ha fatto addirittura il governatore di uno sperduto oblast russo, la Chukotka, e nel corso degli ultimi 30 anni è stato dietro le quinte del Cremlino, prima con Boris Yeltsin poi con Vladimir Putin, Wyss si è speso, e ha speso, per il Partito democratico statunitense, anche attraverso la Democratic Alliance, network di donatori tra cui spiccano George Soros e Tom Steyer. Con The Hub Project, inaugurato nel 2015 dalla Fondazione Wyss creata nel 1998, il magnate svizzero ha spinto per influenzare la copertura mediatica a favore dei democratici, in opposizione all’arrivo di Donald Trump. Parte dell’Arabella Advisors, società di consulenza per donatori non profit progressisti, il progetto si oppone sistematicamente allo schieramento repubblicano.

Wyss tra arte, ambiente e ricerca scientifica

L’attività di mecenate lo ha fatto conoscere a casa propria soprattutto come grande sponsor della cultura, dalla Fondazione Beyeler al Kunstmuseum di Berna, mentre negli Usa è stato l’ambiente il binario preferito, insieme a quello della ricerca scientifica. L’omonima fondazione si occupa anche della protezione della natura, negli Stati Uniti e in tutto il mondo, e finanzia, tra l’altro, anche il Politecnico di Zurigo, da dove è partita la silenziosa carriera di Hansjörg Wyss che dopo il botto della vendita di Synthes è tornato alla ribalta con l’operazione Chelsea.