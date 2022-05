Chelsea, il club passa al gruppo Boehly per 5 miliardi di euro

Il Chelsea non appartiene più a Roman Abramovich. La notizia è ufficiale e a darla è stato lo stesso club calcistico londinese, con un tweet nella notte: passerà al consorzio guidato da Todd Bohely, che comprende anche Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjoerg Wyss. Il gruppo ha firmato un contratto per l’acquisto del Chelsea per circa 5 miliardi di euro: manca solo l’ok della Premier League e del Governo britannico. «La cessione sarà finalizzata alla fine di maggio, in attesa di tutte le autorizzazioni necessarie», si legge nella nota diffusa dal club inglese.

Club Statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 7, 2022

Chelsea, il comunicato del club

«Il Chelsea Football Club può confermare che sono stati concordati i termini per una nuova proprietà, un gruppo guidato da Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjoerg Wyss. Dell’investimento totale effettuato, 2,5 miliardi di sterline saranno utilizzati per l’acquisto delle azioni del club e tali proventi saranno depositati su un conto bancario congelato nel Regno Unito, con l’intenzione di donare il 100% a cause di beneficenza, come confermato da Roman Abramovich», si legge nella nota. Il magnate russo, colpito dalle sanzioni occidentali per la sua vicinanza a Vladimir Putin, manterrà dunque la promessa di devolvere il ricavato della cessione del Chelsea a favore dei profughi ucraini.

La nota prosegue: «Inoltre, i nuovi proprietari proposti si sono impegnati a utilizzare 1,75 miliardi di sterline in ulteriori investimenti a beneficio del Club. Ciò include investimenti in Stamford Bridge, Academy, Women’s Team e Kingsmeadow e continui finanziamenti per la Chelsea Foundation».

LEGGI ANCHE: Ucraina, Abramovich forse avvelenato con la cloropicrina: ecco cos’è

Chelsea, i nuovi proprietari

Boehly, fondatore di Eldridge Industries, è coproprietario dei Los Angeles Dodgers, popolare franchigia di baseball. È lui il volto più conosciuto della cordata, che ha come maggior azionista la società di private equity statunitense Clearlake Capital. Nel consorzio anche anche l’altro coproprietario dei Dodgers Mark Walter e il miliardario svizzero Hansjörg Wyss, così come il promotore immobiliare britannico Jonathan Goldstein.