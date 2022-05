Cessione del Chelsea, c’è l’ok del governo britannico

È finalmente arrivato il via libera dal governo britannico alla cessione del Chelsea. La decisione permetterà così il passaggio del club londinese al consorzio statunitense guidato da Todd Boehly. E i Blues, così, potranno ovviamente anche tornare a operare sul mercato delle cessioni e degli acquisti. L’ok era molto atteso dai tifosi, visto che nei giorni scorsi era stata paventata anche la mancata iscrizione del Chelsea alla prossima Premier League: il termine ultimo per il passaggio di proprietà, conditio sine qua non per la partecipazione al campionato, era stato fissato al 31 maggio.

Chelsea, le due condizioni per la cessione del club

Per procedere con l’operazione serviva anche una licenza speciale da parte del governo inglese, che ha autorizzato la vendita del Chelsea. Due le condizioni: Roman Abramovich non potrà trarre profitto dall’operazione e i soldi dovranno essere impiegati per scopi umanitari a favore dell’Ucraina. Un altro elemento importante sarà proteggere il valore culturale di club e tifosi.

Chelsea, l’offerta di acquisto da parte del consorzio statunitense

La Premier League aveva accettato da tempo la proposta di acquisizione, che era stata recapitata ad Abramovich: 2,5 miliardi di sterline per le azioni del Chelsea, più l’impegno da parte dei nuovi proprietari a investire 1,75 miliardi a beneficio del club, tra stadio, strutture della società, squadra maschile e femminile. Abramovich aveva già detto che i proventi della cessione del Chelsea sarebbero stati devoluti i beneficenza, a favore dei profughi ucraini. C’era poi il nodo della Fordstam Ltd, ovvero la società che controlla il club londinese: la compagnia deve 1,6 miliardi di sterline a Camberley International Investments, altra società riconducibile ad Abramovich, che però ha dato garanzie legali di non voler riscuotere il credito.

Chelsea, il cavillo burocratico della cittadinanza portoghese di Abramovich

A complicare il felice esito della trattativa anche un intoppo burocratico, legato alla doppia cittadinanza di Abramovich, in possesso del passaporto portoghese: il magnate russo vicino a Putin, al quale il governo britannico aveva già congelato tutti i beni dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, per cedere il club aveva infatti bisogno anche del placet del governo di Lisbona. Che, a quanto pare, non dovrebbe rappresentare un problema.