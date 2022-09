Chef denunciava di essere sottopagato, il capo pubblica gli stipendi «Altro che 200 euro»

«Il titolare del locale dove lavoravo mi ha detto che i giovani vanno sfruttati». Così lo chef vicentino Yuri Zaupa aveva lasciato il lavoro e aveva denunciato l’azienda per la quale lavorava, raccontando poi la vicenda sui social. In un lungo post su Facebook, il 23enne spiegava di aver lavorato per un locale che si trovava nel Nord Italia. Stando alle sue parole, il giovane sarebbe stato costretto a lavorare in luoghi ricavati da ex cointainer nel periodo gennaio-giugno 2022 per 200 euro al mese. Il ragazzo aveva poi chiesto al capo di essere messo in regola, ma la risposta era stata che era giovane, quindi andava sfruttato in qualche modo.

Cosa ha detto il giovane

«La stessa passione che mi ha accecato per 6 mesi senza una busta paga mi ha portato a cercare lavoro altrove. Immaginate la faccia del titolare quando ho comunicato la mia partenza: si è sentito tradito, preso per i fondelli, sostenendo che i giovani sono inaffidabili» ha spiegato il ragazzo, ricordando anche le parole di Alessandro Borghese.

Sembra che il titolare gli avesse rivelato anche: «I giovani vanno sfruttati, non ho mai preso più di 1.200 euro al mese quindi non li prenderai nemmeno te, poco importano le tue capacità».

Chef sottopagato e la reazione dell’ex capo

Dopo il clamore della vicenda, il capo ha proceduto a chiamare un legale, che ha così risposto alle accuse del giovane. Stando all’avvocato Stefano Grolla, il suo assistito ha «un’attività, che gli è costata un grosso investimento di denaro e lavoro». In più, l’uomo avrebbe «sempre adempiuto correttamente ai propri oneri giuslavoristi». Il titolare Federico Vencato avrebbe anche pubblicato sui social le buste paga dei propri dipendenti.

I carabinieri di Valdagno avrebbero ricevuto documenti che proverebbero come il giovane «abbia ricevuto correttamente ogni mensilità, con compensi tutti superiori ai mille euro, in ottemperanza di quanto previsto dal suo regolare contratto di lavoro» secondo il legale del capo.