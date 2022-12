Checco Zalone imita Riccardo Muti: a sorpresa il maestro è presente in sala

Sta diventando virale il siparietto andato in scena a Ravenna durante lo spettacolo di Checco Zalone Amore + Iva, dove il comico ha imitato Riccardo Muti che, a sua insaputa, era presente in teatro. I due si sono abbracciati e il direttore d’orchestra ha fatto i complimenti allo showman.

Il siparietto tra Checco Zalone e Riccardo Muti

Il nuovo tour di Zalone, iniziato da poco e con eventi in decine di città italiane anche nel 2023, prevede diverse imitazioni iconiche tra cui quella di Vladimir Putin e dello stesso Riccardo Muti. Dopo essere salito sul palco del Teatro Palazzo Mauro De Andrè munito di parrucca, ha quindi iniziato ad imitare quest’ultimo scherzando sul fatto che, spesso, le parole pronunciate dai cantanti lirici sono di difficile comprensione: «Molto brava la cantante, però io mi domando: che c***o ha detto? Sono 60 anni che mi domando che c***o dicono queste invasate».

Ed ecco che, in quel momento, è spuntato tra il pubblico in sala il vero maestro Muti con in mano un microfono. A quel punto, tra le risate generali, è iniziato il botta e risposta con il comico, che ha detto: «Maestro, tengo famiglia, mi faccia lavorare per il futuro». Il direttore d’orchestra ha così replicato con prontezza: «Ma tu devi lavorare perché sei bravo!».

Il comico si inginocchia davanti al maestro

La scenetta si è conclusa con Zalone che, sceso dal palco di corsa, si è inginocchiato davanti a Muti («Vengo a genuflettermi!») e gli ha promesso di non fare più sue imitazioni. Ne è seguito un abbraccio tra i due sullo sfondo di risate e applausi da parte del pubblico presente in teatro. Un siparietto divertente che ha fatto diventare la scena virale su tutti i social, regalando agli utenti un breve spezzone dello spettacolo portato in scena dal comico.