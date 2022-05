Che tempo che fa, stasera su Rai3 Fazio ospita Richard Gere

Penultimo appuntamento con Che tempo che fa. La trasmissione di Fabio Fazio si appresta ai saluti estivi, ma prima congedarsi dal pubblico italiano ha in serbo ancora grandi ospiti. Stasera 22 maggio, alle 20 su Rai3, in esclusiva ci sarà Richard Gere, star del cinema internazionale ma anche assiduo filantropo. L’attore di Philadelphia ha infatti avviato lo scorso mese una raccolta fondi per aiutare i cittadini dell’Ucraina. Fra gli ospiti della puntata dovrebbe esserci anche Mara Venier, direttamente dagli studi di Domenica In per presentare lo speciale della prossima settimana. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

“Il mio momento da Pretty Woman…💃🏼💋✨

Che tempo che fa, Fazio ospita Richard Gere stasera 22 maggio 2022 su Rai3

In occasione della penultima puntata, Fabio Fazio ospiterà la stella americana Richard Gere. Nel comunicato ufficiale, Rai non ha anticipato se l’attore sarà presente fisicamente in studio oppure si collegherà con Che tempo che fa via webcam. È probabile che si tratti di un’intervista da remoto, come avvenuto domenica scorsa con il tennista spagnolo Rafael Nadal. Richard Gere parlerà della sua carriera sul grande schermo, dove ha anche ottenuto diversi premi, ma soprattutto si focalizzerà sul suo lato umanitario. Attivista da molto tempo, ha fondato la Gere Foundation che lo scorso anno ha festeggiato il 30esimo anniversario. È inoltre presidente del Cda dell’associazione no profit Internation Campaign for Tibet e ad aprile ha lanciato un’iniziativa per raccogliere denaro da inviare in Ucraina per le vittime della guerra.

Nel corso della sua lunga carriera, iniziata sul finire degli Anni 70, Richard Gere ha recitato in numerosi film di successo. Si ricordano infatti American Gigolò, opera di Paul Schrader che lo elevò a sex symbol degli Anni 80, ma anche Ufficiale gentiluomo, Pretty Woman, La frode e Chicago. Quest’ultima performance, dove veste i panni dell’avvocato della protagonista, gli è valsa il Golden Globe come “Miglior attore” in una commedia o film musicale nel 2003, l’unico su quattro nomination. Tanti anche i riconoscimenti da parte della critica italiana. Richard Gere ha infatti vinto un David di Donatello nel 1979 per I giorni del cielo e un Nastro d’Argento nel 1984 per Il console onorario.

Che tempo che fa, gli ospiti fissi del tavolo di Fabio Fazio

Immancabile poi l’appuntamento con il tavolo di Che tempo che fa. Fabio Fazio dialogherà con Luciana Littizzetto, co-conduttrice della trasmissione, e Filippa Lagerbåck. Spazio anche per Nino Frassica, che potrebbe rilasciare qualche anticipazione sulle ultime e attese puntate di Don Matteo 13. In studio anche Orietta Berti, Gigi Marzullo, Roberto Burioni, Tullio Solenghi e Massimo Lopez.