Anticipazioni Che tempo che fa stasera su Rai3: Fazio ospita Tom Hanks e Austin Butler

Cala il sipario su un’altra stagione di Che tempo che fa. La trasmissione di Fabio Fazio saluta i telespettatori di Rai3 con l’ultima puntata prima della pausa estiva. Stasera 29 maggio, a partire come sempre dalle 20, il noto presentatore ospiterà alcuni volti noti dello spettacolo italiano e internazionale. Negli studi di Milano arriveranno infatti Tom Hanks e Austin Butler, protagonisti del film Elvis appena presentato fuori concorso al Festival di Cannes. L’appuntamento finale di Che tempo che fa vedrà la presenza di Elodie che, oltre a presentare il suo prossimo tour, canterà dal vivo la sua Ballo a mezzanotte. La visione della trasmissione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Ultima imperdibile puntata con tanti ospiti il 2 volte Premio Oscar @TomHanks, la rivelazione #AustinButler ed @Elodiedipa con una performance della sua hit ‘Bagno a mezzanotte’@chetempochefa domenica dalle 20 su #Rai3.@fabfazio pic.twitter.com/uckE4ialYy — Rai3 (@RaiTre) May 27, 2022

Che tempo che fa, gli ospiti in studio stasera 29 maggio 2022 su Rai3

L’ultima puntata di Che tempo che fa vedrà in studio grandi ospiti del cinema internazionale. Fabio Fazio intervisterà Austin Butler e Tom Hanks, dal 22 giugno in sala con Elvis. Il film di Baz Luhrmann ripercorre la vita del grande re del rock’n’roll dagli inizi fino al successo con hit che hanno fatto la storia della musica. La soundtrack ha visto anche la partecipazione dei Maneskin, che hanno registrato una cover del brano di Presley If I can dream. Austin Butler è volto del cantante, mentre Tom Hanks interpreta il Colonnello Tom Parker, storico manager dell’artista che lo ha accompagnato fino alla ribalta.

Due volte premio Oscar come “Miglior attore protagonista” per Philadelphia e Forrest Gump, Tom Hanks vanta 40 anni di carriera. Ha trionfato anche cinque volte ai Golden Globes e agli Emmy, vincendo un Orso d’argento a Berlino. Austin Butler, classe 1991, invece ha esordito nel 2005 ad appena 12 anni, recitando in vari film e serie per ragazzi. Ottenuta la celebrità in The Shannara Chronicles, ha poi recitato con Denzel Washington a Broadway in The Iceman Cometh. Nel 2019 ha fatto parte del cast di C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino (ospite di Che tempo che fa a ottobre) nei panni di un membro della Mansion Family.

Non solo cinema. L’ultima puntata di Che tempo che fa dedicherà una ricca parte alla musica italiana. Sarà infatti in studio Elodie, che canterà dal vivo la sua hit Bagno a mezzanotte, in rotazione su tutte le radio. L’artista romana presenterà anche i progetti futuri, dal palcoscenico alla vita privata.

Che tempo che fa, nell’ultima puntata sarà presente anche il tavolo

Immancabile, per i saluti finali della stagione, il tavolo di Che tempo che fa con gli ospiti fissi che hanno accompagnato i telespettatori durante l’anno. Oltre al conduttore Fabio Fazio ci saranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Non mancheranno Nino Frassica, Gigi Marzullo, Cristiano Malgioglio e Orietta Berti. In studio anche la comicità di Tullio Solenghi e Massimo Lopez, oltre alle incursioni del Mago Forest.