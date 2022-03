Che tempo che fa stasera su Rai3: Shevchenko e Di Maio ospiti di Fazio

Nuovo appuntamento stasera 6 marzo, alle 20 su Rai3, con Che tempo che fa. Fabio Fazio torna alle redini della sua trasmissione per affrontare ancora una volta la guerra in Ucraina. Dopo gli interventi della scorsa settimana, il presentatore dedicherà ampio spazio al conflitto nell’Europa dell’est con ospiti e interventi in esclusiva. Stasera in collegamento ci saranno Andriy Shevchenko, ex campione del Milan e bandiera del calcio ucraino, e Luigi Di Maio. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Simbolo e voce dell’Ucraina, #AndriyShevchenko si è subito attivato per raccogliere fondi per il suo Paese e questa domenica interverrà a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre.@jksheva7 🇺🇦 pic.twitter.com/RE7XxnPl26 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 5, 2022

Shevchenko, per anni in Italia con la maglia rossonera del Milan, è già intervenuto per lanciare messaggi di pace al mondo. Oltre ai vari post sui suoi profili social, ha partecipato alla semifinale di Coppa Italia fra Milan e Inter di martedì scorso con un toccante messaggio proposto dai maxischermi. «Sono orgoglioso del mio popolo che combatte per la libertà, per il suo suolo, per i diritti», ha detto Sheva a La Repubblica. «Putin è un assassino. Ora attacca noi, ma chi sarà il prossimo?». In collegamento a Che tempo che fa anche Luigi di Maio, già ospite durante la scorsa puntata. Il ministro degli Esteri interverrà per spiegare le ultime azioni di governo in merito alla guerra e accennerà probabilmente anche alla sua recente visita in Qatar in cerca di nuove fonti energetiche per l’Italia. Spazio anche a politici, esperti di diritto internazionale e inviati sul campo.

Che tempo che fa, stasera 6 marzo 2022 su Rai3 dovrebbe tornare il Tavolo

Dopo lo stop della scorsa settimana, la scaletta di Che tempo che fa dovrebbe ripresentare nuovamente l’appuntamento con il tavolo e i vari ospiti fissi. Al fianco del conduttore Fabio Fazio dovrebbero tornare dunque Luciana Litizzetto e Filippa Lagerbåck, oltre all’attore siciliano Nino Frassica, Gigi Marzullo e la cantante Orietta Berti. In studio anche Tullio Solenghi e Massimo Lopez con Lello Arena e il duo Ale e Franz, oltre a Roberto Burioni per un aggiornamento sulla situazione Covid in Italia.