Che tempo che fa stasera 13 febbraio su Rai3 dalle 20:00: Gianni Morandi ospite di Fazio

Dopo il successo – e le critiche – per la puntata con Papa Francesco, un altro grande ospite alla corte di Fabio Fazio. Stasera 13 febbraio, a partire dalle 20 su Rai3, negli studi di Che tempo che fa ci sarà Gianni Morandi. Il cantautore ripercorrerà i suoi 60 anni di carriera, dai successi alle delusioni, senza tralasciare alcuni aneddoti simpatici e divertenti. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Che tempo che fa, anticipazioni della puntata con Gianni Morandi stasera 13 febbraio 2022 su Rai3

Ospite principale di Fabio Fazio sarà dunque Gianni Morandi, uno dei cantanti più celebri e amati della musica italiana. Trasversale ed eclettico, l’artista ha saputo conquistare più generazioni, dai successi degli anni Sessanta e Settanta fino ai tempi più moderni. Grazie alla sua duttilità musicale, ha infatti iniziato una seconda giovinezza artistica collaborando con Rovazzi e Jovanotti, quest’ultimo autore del brano Apri tutte le porte presentato al Festival di Sanremo.

L’artista avrà però modo di parlare a 360 gradi della sua esperienza professionale e privata. Probabile un accenno all’incidente del 2021, quando a causa di una caduta in campagna riportò forti ustioni su diverse parti del corpo. Ancora oggi ne porta addosso gli effetti, tanto che spesso appare con una mano avvolta in un’ampia fasciatura. Spazio probabilmente al suo simpatico rapporto con i social network, che stava per costargli persino la partecipazione al Festival.

Che tempo che fa, il tavolo degli ospiti fissi di Fabio Fazio

Come sempre però l’intervista sarà solo parte della scaletta del programma. Immancabile il tavolo con i vari ospiti fissi di Che tempo che fa. Presenti Luciana Litizzetto e Filippa Lagerbåck, ma anche Nino Frassica, Gigi Marzullo e Orietta Berti. In studio anche gli attori Tullio Solenghi e Massimo Lopez oltre al comico Lello Arena e al duo Ale e Franz, rientrato nel cast fisso proprio nella scorsa puntata.