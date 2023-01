Che tempo che fa, stasera su Rai3 ospiti Fiorello e Bagnaia

Tutto pronto per il ritorno di Che tempo che fa. Dopo la pausa natalizia, il programma di Fabio Fazio riparte stasera 15 gennaio, come sempre alle 20 su Rai3. Si tratta del primo episodio della stagione 2023, in realtà inaugurata domenica scorsa con un omaggio al compianto Gianluca Vialli. In studio per la puntata di oggi arriverà Rosario Fiorello in compagnia di tutta la sua squadra di Viva Rai2, programma mattutino che ha fatto segnare record di ascolti. Spazio anche per Pecco Bagnaia, campione del mondo di MotoGp alla guida della Ducati. Il pilota racconterà la sua recente stagione nel motomondiale che ha riportato l’Italia sul tetto del mondo dopo Valentino Rossi. Probabilmente parlerà anche della sua relazione sentimentale con Domizia Castagnini, con cui presto si sposerà. Visione disponibile in streaming sul sito o l’app RaiPlay.

Che tempo che fa, le anticipazioni di stasera 15 gennaio 2023 su Rai3

Gli ospiti di stasera, Rosario Fiorello e Pecco Bagnaia

Dopo la pausa per le festività natalizie Che tempo che fa tornerà stasera con un ricco cast di ospiti. La prima puntata del 2023 vedrà infatti, in collegamento del Glass di via Asiago a Roma, Fiorello e l’intera squadra di Viva Rai2. In programma un’importante rivelazione, come ha annunciato lo stesso conduttore tramite i suoi canali social. «In diretta riveleremo il nome di un ospite internazionale che intervisteremo il 16 gennaio», ha detto Rosario Fiorello, anticipando uno scoop importantissimo. «Lo dirò soltanto in diretta con Fazio». Il “crossover” fra Viva Rai2 e Che tempo che fa vanterà anche il tradizionale pubblico che ogni mattina segue le gag e gli sketch divertenti del presentatore.

In studio con Fabio Fazio arriverà anche una star dello sport italiano. A Che tempo che fa ci sarà infatti il campione del mondo MotoGp 2022 Francesco Bagnaia, pilota della Ducati. Ad annunciarlo, tramite un comunicato ufficiale, la stessa azienda di Borgo Panigale. Pecco arriverà in compagnia della Desmosedici con cui ha conquistato il Mondiale a Valencia lo scorso novembre. Ricorderà le tappe più importanti che lo hanno portato sul tetto del mondo, primo italiano dopo Valentino Rossi. Il campione torinese, formatosi proprio nella VR46 Academy del fenomeno di Tavullia, parlerà anche della sua relazione con la fidanzata Domizia Castagnini con cui presto convolerà a nozze.

Da Littizzetto a Frassica, il tavolo degli ospiti fissi

Ogni puntata di Che tempo che fa si arricchisce di lunghi dibattiti sui temi principali della settimana in Italia e nel mondo. Attorno all’ormai celebre Tavolo, Fabio Fazio riunisce i suoi ospiti fissi per momenti riflessivi ma anche goliardici e leggeri. Su tutti la rubrica di Nino Frassica “Novella Bella” che, con enorme ironia, analizza gli argomenti caldi del momento strappando più di un sorriso. In studio anche Filippa Lagerbäck e Luciana Littizzetto, oltre a Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Mago Forest.