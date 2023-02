Che tempo che fa, stasera su Rai3 ospiti Elodie e Renato Zero

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Che tempo che fa. Stasera 19 febbraio, a partire dalle 20 su Rai3, Fabio Fazio torna con una puntata all’insegna della musica. Ospiti principali saranno Renato Zero, che torna in studio a 11 anni di distanza dall’ultima volta, ed Elodie, reduce dal Festival di Sanremo. La cantante probabilmente si esibirà con il suo singolo Due, con cui ha conquistato il nono posto all’Ariston. Zero invece presenterà il suo tour musicale, in partenza a marzo da Firenze, con cui toccherà la principali città italiane. In studio anche Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, senza dimenticare il tradizionale dibattito al Tavolo. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Che tempo che fa, le anticipazioni di stasera 19 febbraio 2023 su Rai3

Il Festival di Sanremo sarà ancora protagonista di Che tempo che fa. Dopo il vincitore Marco Mengoni, in studio domenica scorsa, Fabio Fazio ospiterà un altro artista che ha illuminato il palco dell’Ariston. Si tratta di Elodie, che si è classificata nona con il suo singolo Due. Si tratta della terza partecipazione per la cantante romana alla rassegna dopo il 2017 con Tutta colpa mia e il 2020 con Andromeda, scritta da Mahmood. Sarà occasione per parlare con lei della carriera e dei nuovi progetti, tra cui l’album Ok. Respira uscito durante la settimana del festival. La cantante presenterà anche il prossimo concerto al Mediolanum Forum di Assago in programma per il 12 maggio prossimo. Probabile che il discorso coinvolga anche il rapporto con Emma che, come ha riportato di recente il settimanale Chi, sembra essersi fortemente raffreddato.

Musica ancora protagonista di Che tempo che fa con l’arrivo in studio di Renato Zero. Ad anticipare il ritorno del cantautore nel programma è stato, con un breve video su Twitter, lo stesso Fabio Fazio. «Allora mi lasciò con la promessa di insegnarmi a lavorare all’uncinetto», ha scherzato il conduttore. «Non l’ha mai fatto e io non ho mai imparato, quindi sarà di nuovo con noi». L’artista di grandi capolavori come I migliori anni della nostra vita o Il Triangolo No ripercorrerà in studio la sua pluridecennale carriera, dai più grandi successi ai periodi più bui. Si parlerà anche del nuovo Zero a Zero – Una sfida in musica, prossimo tour che partirà il 7 marzo al Mandela Forum Firenze. Le tappe coinvolgeranno tutta l’Italia fino al gran finale di Roma, al Palazzo dello Sport, il 3 maggio. Nel mezzo 23 date fra Torino, Mantova, Bologna, Pesaro e Milano.

Che tempo che fa, il Tavolo degli ospiti fissi stasera 18 dicembre 2022 su Rai3

Ogni puntata di Che tempo che fa si arricchisce di lunghi dibattiti sui temi principali della settimana in Italia e nel mondo. Attorno all’ormai celebre Tavolo, Fabio Fazio riunisce i suoi ospiti fissi per momenti riflessivi ma anche goliardici e leggeri. Su tutti la rubrica di Nino Frassica “Novella Bella” che, con enorme ironia, analizza gli argomenti caldi del momento strappando più di un sorriso. In studio anche Filippa Lagerbäck e Luciana Littizzetto, oltre a Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Mago Forest.