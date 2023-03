Che tempo che fa, stasera su Rai3 Fazio ospita Ben Affleck e Sofia Goggia

Grande attesa per il nuovo appuntamento con Che tempo che fa, in onda stasera 26 marzo alle 20 su Rai3. Nell’episodio odierno infatti Fabio Fazio ospiterà una celebre star di Hollywood, che presenterà al pubblico italiano il suo prossimo film. Negli studi di Roma ci sarà Ben Affleck, pronto a tornare al cinema con il suo ultimo lavoro da regista, Air – La storia del grande salto. Il lungometraggio racconta la genesi e il successo delle celebri scarpe Nike dedicate al campione del basket Michael Jordan. A seguire, in studio sbarcherà anche la campionessa di sci Sofia Goggia, neo vincitrice della quarta Coppa del mondo in discesa libera. In programma anche il tradizionale Tavolo con gli opinionisti fissi tra cui Luciana Littizzetto, Nino Frassica e Gigi Marzullo. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Che tempo che fa, le anticipazioni di stasera 26 marzo 2023 su Rai3

L’intervista a Ben Affleck, dal nuovo film al matrimonio con Jennifer Lopez

Fulcro della nuova puntata di Che tempo che fa sarà dunque l’intervista esclusiva a Ben Affleck, in Italia per promuovere il suo nuovo lavoro da regista. Il prossimo 6 aprile uscirà in sala infatti il film Air – La storia del grande salto che racconta la genesi delle scarpe Nike in onore di Michael Jordan. Protagonista della trama è Sonny Vaccaro, nei cui panni recita Matt Damon, manager anticonformista dell’azienda di abbigliamento sportivo che creò la linea di calzature Air Jordan puntando sull’allora semisconosciuto talento del basket. Da una scommessa solo all’apparenza folle, nacque infatti un marchio che avrebbe cambiato per sempre la storia della Nike e dell’Nba, dando vita a un mercato ancora oggi ai vertici mondiali. Nel cast anche lo stesso Ben Affleck nei panni di Phil Knight, cofondatore e presidente emerito di Nike, e Viola Davis nei panni di mamma Jordan.

Nel corso dell’intervista, Ben Affleck ripercorrerà anche la sua fortunata carriera nel mondo del cinema, che lo ha visto protagonista di numerosi film di successo. Ottenuta la fama con Generazione X e Will Hunting – Genio ribelle, ha vestito anche i panni di Batman nei film di Zack Snyder. Probabile anche un passaggio per raccontare il suo ritorno di fiamma con la popstar Jennifer Lopez, che ha sposato nel luglio 2022 a Las Vegas dopo aver fatto coppia già fra 2002 e 2004. Acclamato regista e produttore, Affleck ha vinto due premi Oscar. Il primo nel 1998 per la miglior sceneggiatura originale di Will Hunting, scritta con Matt Damon, e il secondo nel 2013 per Argo, eletto Miglior film dell’anno. Nel suo palmares anche tre Golden Globes, due Bafta e una Coppa Volpi, vinta a Venezia per l’interpretazione in Hollywoodland.

Non solo Ben Affleck, in studio anche la sciatrice Sofia Goggia

Fabio Fazio ospiterà stasera a Che tempo che fa anche la sciatrice italiana Sofia Goggia. La bergamasca racconterà la recente stagione, conclusasi con la vittoria della Coppa del mondo di specialità in discesa libera, la quarta in carriera. Campionessa olimpica a Pyeongchang 2018 e argento a Pechino 2022, Sofia vanta nel palmares anche due medaglie ai Mondiali in supergigante (Are 2019) e slalom gigante (Saint Moritz 2017). Per lei 48 podi in Coppa del Mondo, di cui 22 vittorie in totale fra discesa libera e supergigante che la rendono la sciatrice più vincente della storia italiana. Sofia Goggia avrà modo di parlare anche della sua carriera e del rapporto con Elena Fanchini, scomparsa lo scorso 8 febbraio dopo una lunga battaglia contro un male incurabile.

Questa domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre avremo la fuoriclasse dello sci italiano, @goggiasofia, che ha da poco vinto la sua quarta Coppa del Mondo di discesa libera 🎿 pic.twitter.com/0PZp354gKc — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 24, 2023

Immancabile inoltre il tradizionale Tavolo, dove vari opinionisti dialogheranno sui principali temi di attualità e cronaca italiana, senza dimenticare il tradizionale tono scherzoso della trasmissione. In studio, oltre alle co-conduttrici Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, anche Nino Frassica con la sua rubrica “Novella Bella”. Ogni settimana, il comico messinese delizia lo studio e il pubblico da casa con alcuni sketch, calandosi nella parte di improvvisato direttore di una rivista di gossip. A Che tempo che fa anche Simona Ventura, Gigi Marzullo e la Signora Coriandoli, oltre ad altri ospiti ancora top secret.