Che tempo che fa, stasera su Rai3 ospiti Ancelotti, Chalamet e Guadagnino

Tris d’assi per Fabio Fazio. Stasera 13 novembre, alle 20 su Rai3, Che tempo che fa torna con una puntata ricca di ospiti italiani e internazionali. Come anticipato dai canali social della stessa trasmissione, in studio arriveranno l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti e due star del cinema. Il regista Luca Guadagnino e l’attore newyorkese Timothèe Chalamet presenteranno infatti il nuovo film Bones and All, in sala a partire dal 23 novembre. Spazio anche per il Tavolo con Mara Maionchi, Luciana Littizzetto e Nino Frassica. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Che tempo che fa, le anticipazioni di stasera 13 novembre 2022 su Rai3

Protagonisti di stasera saranno dunque Timothèe Chalamet e Luca Guadagnino, rispettivamente attore protagonista e regista di Bones and All. Il film, Leone d’argento alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia, arriverà nelle sale italiane il prossimo 23 novembre. La trama racconta la storia del primo amore di Maren (Taylor Russell, vincitrice del Premio Mastroianni al Lido) e Lee (Chalamet). La prima sta ancora imparando a sopravvivere ai margini della società, mentre il secondo vive da sempre un’esistenza solitaria per via del suo animo combattivo. Unendo le loro anime, daranno vita a un viaggio on the road alla ricerca della loro stessa identità e di un luogo da poter chiamare casa. Nel cast figurano anche Mark Rylance e Chloe Sevigny. Guadagnino e Chalamet avevano già collaborato nell’acclamato Chiamami col tuo nome, per cui Timothèe aveva ottenuto una nomination agli Oscar.

Mancano due giorni all’arrivo a #CTCF del nuovo divo di Hollywood, Timothée Chalamet (@RealChalamet). Vi aspetta, insieme al regista Luca Guadagnino, da @fabfazio su @RaiTre 📺 https://t.co/9yM5oyalxF pic.twitter.com/sqw4BCe2RP — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 11, 2022

Dopo le due star di Hollywood sarà il turno del re di coppe italiano, Carlo Ancelotti. L’attuale allenatore del Real Madrid, fra i più vincenti della storia, racconterà a Che tempo che fa la sua esperienza sulle panchine più importanti del mondo, dalla Juventus al Milan, passando per il Chelsea, il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain. Capace di vincere il campionato nazionale in tutti i cinque Paesi più importanti d’Europa – unico a riuscirci – ha anche conquistato cinque Champions League, suo altro primato. Quest’anno, dopo aver conquistato gli ottavi di finale in Europa dove affronterà il Liverpool, è secondo in Liga spagnola alle spalle del Barcellona.

Da Littizzetto a Maionchi, il Tavolo di stasera 13 novembre 2022 su Rai3

Non mancherà poi il tavolo per il consueto dibattito di Che tempo che fa. Presenza fissa Luciana Littizzetto, che accompagnerà Fabio Fazio nelle vesti di co-conduttrice. Non mancheranno poi Filippa Lagerbåck e Nino Frassica con la sua rubrica “Novella Bella”, lo sketch che gli permette di scherzare su tutti i principali argomenti di attualità. Grande novità della stagione 2022 è la presenza di Mara Maionchi, per anni giudice di X Factor su Sky. Quest’anno infatti sostituisce Orietta Berti, opinionista del GF Vip. E ancora, non mancheranno Gigi Marzullo, il Mago Forest, Tullio Solenghi e Massimo Lopez.