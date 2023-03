Che tempo che fa, stasera su Rai3 Fazio ospita Claudio Baglioni

Nuovo appuntamento domenicale con Che tempo che fa. Stasera 5 marzo, a partire dalle ore 20 su Rai3, Fabio Fazio tornerà con una puntata del suo programma che vedrà la presenza di un altro pilastro della musica italiana. Dopo Gianni Morandi, infatti, arriverà in studio Claudio Baglioni. L’artista romano avrà modo di ripercorrere i suoi 55 anni di carriera, in cui ha venduto 60 milioni di dischi nel mondo e scritto brani indimenticabili della canzone italiana. A seguire, tornerà il tradizionale Tavolo con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e Nino Frassica. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Che tempo che fa, le anticipazioni di stasera 5 marzo 2023 su Rai3

Da Strada Facendo a La vita è adesso, passando per Mille giorni di te e di me e Porta Portese. Fino alla più celebre Questo piccolo grande amore, che al Festival di Sanremo 1985 ha ottenuto il riconoscimento di miglior canzone del secolo. La discografia di Claudio Baglioni contiene brani immortali della musica italiana, ancora oggi colonna sonora di molte generazioni. Vincitore nel 2022 del premio Tenco alla carriera, l’artista sarà stasera 5 marzo negli studi di Che tempo che fa per ripercorrere le tappe più importanti della sua vita sul palcoscenico. Avrà modo di ritornare sul recente Dodici note Solo Bis, tour che lo ha visto impegnato in 156 concerti per oltre un anno.

Più di 60 milioni di dischi venduti, 55 anni di carriera, un successo intramontabile: @ClaudioBaglioni domenica a #CTCF pic.twitter.com/oNL50YHGA6 — Fabio Fazio (@fabfazio) March 1, 2023

Cavalcando il successo incredibile in termini di pubblico, Baglioni ha da poco annunciato il suo ritorno in aTUTTOCUORE, una serie di nove spettacoli in tre luoghi diversi. Suonerà infatti 21-22-23 settembre allo Stadio Centrale del Foro Italico di Roma, il 5-6-7 ottobre all’Arena di Verona e il 12-13-14 ottobre nel Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. I biglietti sono disponibili online per tutte le date sulla piattaforma Ticketone.it ad un costo che parte da 49 euro. Claudio Baglioni canterà alcuni successi proprio nella puntata di Che tempo che fa, ricordando anche quando nel 2018 e 2019 condusse il Festival di Sanremo. Archiviata l’intervista alla star della musica, ci sarà il Tavolo con il tradizionale dibattito fra più ospiti. Siederanno con il conduttore Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e Nino Frassica, che tornerà con la sua rubrica “Novella Bella”. In studio Gigi Marzullo, Mara Maionchi, Tullio Solenghi e Massimo Lopez.