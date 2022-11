Che tempo che fa, stasera su Rai3 ospite Bono degli U2

Torna come ogni domenica l’appuntamento con Che tempo che fa. Stasera 27 novembre, a partire dalle 20 su Rai3, Fabio Fazio conduce una nuova puntata che promette grandi sorprese. In studio con il conduttore ci sarà infatti Bono Vox, leggenda della musica internazionale e frontman della rock band U2. Il cantante presenterà la sua nuova autobiografia che in 40 capitoli racconta la vita privata con alcuni momenti intimi e la sua esperienza come star del palcoscenico. Spazio poi al consueto tavolo con gli ospiti fissi, da Luciana Littizzetto a Nino Frassica e Mara Maionchi. La visione del programma sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche le puntate precedenti.

Che tempo che fa, le anticipazioni di stasera 27 novembre 2022 su Rai3

Ospite d’eccezione della puntata odierna di Che tempo che fa sarà dunque Bono Vox. L’artista e frontman degli U2, storica rock band di Dublino, sarà in studio per presentare Surrender – 40 canzoni, una storia, la sua nuova autobiografia (Mondadori, 27 euro). Il libro ripercorre in 40 capitoli, ciascuno recante il titolo di un successo degli U2, la vita privata e professionale di Bono. C’è spazio per l’infanzia nella capitale irlandese con la perdita improvvisa della madre ad appena 14 anni e per le vette più alte toccate con la musica. In quasi 50 anni di carriera, iniziata nel lontano 1976, la band ha pubblicato 29 album, di cui 14 in studio, e vinto numerosi premi. Su tutti spiccano i 22 Grammy Awards, i 2 Golden Globes e le altrettante nomination ai premi Oscar. Hanno conquistato le classifiche mondiali vendendo 170 milioni di dischi, l’ultimo dei quali risale al 2017 con Songs of Experience.

Negli anni, Bono Vox si è impegnato, assieme a The Edge e agli altri membri degli U2, anche in campo umanitario. Su tutti, si ricorda l’impegno della rockstar con le organizzazioni mondiali ONE, che combatte la povertà estrema, e RED, i cui proventi finanziano la ricerca contro AIDS, tubercolosi e malaria. Nel 2005 ha infatti ricevuto l’encomio come Persona dell’anno dal Time e nel 2007 l’onorificenza di Cavaliere del Regno Unito da Elisabetta II in persona. Per Bono non sarà la prima volta a Che tempo che fa. Vi partecipò anche nell’ottobre 2014 e nel dicembre 2017, quando assieme a The Edge presentò il disco Songs of Experience.

Che tempo che fa, gli ospiti fissi del Tavolo stasera 27 novembre 2022 su Rai3

Ogni puntata di Che tempo che fa si arricchisce di lunghi dibattiti sui temi principali della settimana in Italia e nel mondo. Attorno all’ormai celebre Tavolo, Fabio Fazio riunisce i suoi ospiti fissi per momenti riflessivi ma anche goliardici e leggeri. Su tutti la rubrica di Nino Frassica “Novella Bella” che, con enorme ironia, analizza gli argomenti caldi del momento strappando più di un sorriso. In studio anche Filippa Lagerbäck e Luciana Littizzetto, oltre a Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Mago Forest.