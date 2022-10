Che tempo che fa, stasera su Rai3: Maneskin ospiti di Fabio Fazio

Grande appuntamento con Che tempo che fa, stasera 16 ottobre dalle 20 su Rai3. Fabio Fazio accoglierà in studio i Maneskin, rock band romana sulla cresta dell’onda in Italia e nel mondo. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas stanno infatti dominando la scena musicale internazionale inanellando un successo dopo l’altro. L’ultima conferma è giunta con The Loneliest, singolo più ascoltato al mondo nelle prime 24 ore dal rilascio. Il brano è entrato in classifica in 28 Paesi diversi, più alta new entry nella Top Songs Global Chart di Spotify. Il gruppo dei record racconterà la scalata verso il successo, ripercorrendo le fasi chiave dal talent X Factor al Festival di Sanremo e all’Eurovision. Spazio poi al consueto tavolo che vedrà la presenza di Simona Ventura. Visione disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Nati per le strade di Roma, i Maneskin hanno raggiunto la notorietà in Italia nel 2017 grazie ad X Factor. Pur non vincendo il talent show di Sky, arrivando secondo dietro a Lorenzo Licitra, i quattro hanno attirato fan ma soprattutto esperti di musica. Dopo aver firmato con Sony Music, hanno pubblicato l’Ep Chosen con il singolo omonimo e poi il primo disco, Il ballo della vita. In esso tanti brani, tra cui Torna a casa che li ha consacrati nella scena nazionale. Il 2021 è stato poi il turno di Teatro d’Ira Vol.1, ma soprattutto del Festival di Sanremo. La vittoria con Zitti e buoni ha permesso loro di partecipare per l’Italia al 65esimo Eurovision Song Contest. Il successo li ha lanciati del tutto anche a livello internazionale.

Da allora, quattro nomination agli American Music Awards, tra cui “New Artist of the Year”. Due invece le candidature agli EMA’s, dove hanno vinto anche come “Best Rock”. Trionfo agli MTV Video Music Awards come “Best Alternative Video” grazie alla canzone I Wanna Be Your Slave. Per loro anche esibizioni nei più grandi festival mondiali tra cui il Lollapalooza di Chicago e il Coachella in California, fino al Rock am Ring al Nürburgring in Germania. Hanno fatto un’apparizione nel celebre The Tonight Show di Jimmy Fallon e lo scorso 6 novembre 2021 hanno aperto il concerto di Las Vegas dei Rolling Stones. Nel 2022 hanno inciso il singolo If I can Dream per la soundtrack del biopic Elvis sul re del rock’n’roll.

Per la 20esima stagione, Che tempo che fa vede la conferma del format e di numerosi volti noti. Spazio per il consueto tavolo, con gli ospiti fissi che negli anni hanno allietato il pubblico di Rai3. Stasera ci sarà però spazio per una grande novità. In studio arriverà infatti Simona Ventura, come già annunciato sui canali social da Fabio Fazio. Non mancherà poi Luciana Littizzetto, protagonista sempre di monologhi e siparietti divertenti. Con loro Filippa Lagerbåck e Nino Frassica. Il comico di Messina presenterà un nuovo capitolo di Novella Bella, lo sketch che gli permette di scherzare su tutti i principali argomenti di attualità. Altra grande novità della stagione 2022 di Che tempo che fa sarà però Mara Maionchi. L’ex giudice di X Factor, assente l’anno dei Maneskin, sostituisce da quest’anno Orietta Berti, opinionista del GF Vip. E ancora, non mancheranno Gigi Marzullo, il Mago Forest, Tullio Solenghi e Massimo Lopez.