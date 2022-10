Che tempo che fa stasera su Rai3 Magic Johnson ospite di Fazio

Fabio Fazio torna con un appuntamento di Che tempo che fa da non perdere per gli amanti del basket. Stasera 30 ottobre, alle 20 su Rai3, arriverà Magic Johnson, star della palla a spicchi americana e cinque volte campione Nba. Il cestista statunitense ricorderà i suoi anni sul parquet, soprattutto l’esperienza olimpica del 1992 quando fece parte del celebre Dream Team con Michael Jordan e Larry Bird. Il campione della pallacanestro racconterà la sua carriera e la sua lotta all’Hiv, contratto nel 1991 e poi sconfitto con forza e resistenza. Da allora si impegna in campagne sociali con una fondazione che porta il suo nome per sensibilizzare sulla prevenzione e la cura. Che tempo che fa sarà visibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

A 30 anni dalla storica vittoria del Dream Team alle Olimpiadi di Barcellona, il leggendario numero 32 dei #LosAngelesLakers , @MagicJohnson , domenica a @chetempochefa #ctcf pic.twitter.com/c0u49HydMf — Fabio Fazio (@fabfazio) October 26, 2022

La carriera con i Lakers e la rivalità con Larry Bird

Grande ospite della nuova puntata di Che tempo che fa sarà dunque Earvin Johnson Jr., meglio noto al mondo come Magic Johnson. Stella della pallacanestro classe 1959, ha giocato da giovane nel Michigan State, vincendo il titolo NCAA nel 1977. Due anni dopo ha esordito in Nba, massimo campionato di basket negli Stati Uniti e nel mondo, indossando la maglia dei Los Angeles Lakers. Con la numero 32 sulle spalle ha fatto la storia del basket, vincendo cinque titoli in 12 stagioni fra il 1979 e il 1991. Considerato fra i più grandi giocatori di pallacanestro della storia, ha rivoluzionato il gioco sul parquet come playmaker. Nonostante i 206 centimetri di altezza, ha interpretato alla grande un ruolo solitamente riservato ai più piccoli del team. Celebre per palleggio e passaggi dietro la schiena, ha diviso la scena sportiva degli Anni 80 con Larry Bird dei Boston Celtics.

La positività all’Hiv e l’oro olimpico con il Dream Team

In 874 partite con i Lakers ha messo a referto oltre 17200 punti fino al 1991, anno in cui con una conferenza stampa scioccò il mondo dello sport. Il 7 novembre annunciò di aver contratto l’Hiv, riscontrato dopo ben tre test consecutivi. I dottori confermarono come non fosse malato di Aids, spiegando al mondo come non ci fossero rischi immediati per il suo sistema immunitario. Johnson dovette però ritirarsi a soli 32 anni. Ottenuto il parere positivo dei medici, tornò in campo per l’All Star Game 1992 e in seguito per i Giochi di Barcellona. Qui vinse la medaglia d’oro olimpica nel Dream Team al fianco di Jordan, Bird, Pippen, Malone e tante stelle del basket. Giocò una sola stagione in Nba nel 1996, sempre con la maglia dei Lakers, mettendo a referto 468 punti in 32 incontri.

Dopo aver sconfitto l’Hiv, ha dato vita alla Magic Johnson Foundation che da allora intende sensibilizzare sulla prevenzione e la cura del virus. Con il passare degli anni, il suo impegno nel sociale ha toccato sempre più campi, specialmente nella lotte a povertà e a favore dell’educazione. Organizza infatti programmi scolastici per l’inserimento dei bambini in difficoltà, facilita l’accesso alle cure mediche, costruisce strutture di formazione.

Saturdays spent with Legend @MagicJohnson at the The Magic Johnson Foundation’s Holiday Party! 🎄🎁🎊 pic.twitter.com/oJccaC1GdA — Rams Cheerleaders (@LARamsCheer) December 4, 2021

Che tempo che fa, il tavolo con gli ospiti fissi di Fabio Fazio

Appuntamento poi con il tavolo per il consueto dibattito di Che tempo che fa. In studio non mancherà Luciana Littizzetto con i suoi monologhi divertenti e satirici. Fabio Fazio accoglierà come sempre Filippa Lagerbåck e Nino Frassica. Quest’ultimo sarà ancora alla guida della rubrica “Novella Bella”, lo sketch che gli permette di scherzare su tutti i principali argomenti di attualità. E ancora, non mancheranno Mara Maionchi, Gigi Marzullo, il Mago Forest, Tullio Solenghi e Massimo Lopez.