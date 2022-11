Che tempo che fa, stasera su Rai3 Luca Argentero e Cristina Marino

Nuovo appuntamento con Che tempo che fa. Il programma di Fabio Fazio torna anche stasera 20 novembre a partire dalle 20 su Rai3. Come sempre, ci sarà spazio per parlare dell’attualità italiana e internazionale con la presenza dei tradizionali ospiti fissi e di speciali volti dello spettacolo. Stasera arriveranno in studio Luca Argentero e Cristina Marino, protagonisti su Amazon Prime Video di Celebrity Hunted. Ampio spazio anche a un’intervista al premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi. Per lo scienziato sarà un ritorno negli studi di Che tempo che fa dopo la sua presenza meno di un anno fa. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Qui è possibile anche guardare alcuni stralci delle puntate precedenti.

Come annunciato da @fabfazio, questa domenica a #CTCF su @RaiTre avremo una bellissima intervista con il Premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi 👏🏼 pic.twitter.com/ZD08GZUlvv — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 18, 2022

Che tempo che fa, le anticipazioni di stasera 20 novembre 2022 su Rai3

Grande attesa per l’arrivo in studio di Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino. I due, sposati da circa un anno, hanno una figlia e sono in attesa del loro secondo bambino. Intanto sono protagonisti su Prime Video della terza stagione di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, reality show che vede alcuni vip in “fuga” dalla polizia. Loro scopo è infatti arrivare alla fine della trasmissione e raggiungere il punto di estrazione senza finire nelle mani delle forze dell’ordine. «Come mi diverto con Luca non rido con nessuno», ha detto Cristina nelle interviste di presentazione. «Il nostro segreto è che litighiamo, ma siamo molto amichetti». I due si conoscono dal 2016, quando si incontrarono sul set di Vacanze ai Caraibi di Neri Parenti. Stasera a Che tempo che fa racconteranno la loro vita privata e professionale, senza tralasciare gli obiettivi futuri soprattutto con la nascita del secondo figlio.

Archiviata l’intervista a Luca Argentero e Cristina Marino, Fabio Fazio arricchirà la puntata di Che tempo che fa con un’altra presenza illustre. Tornerà in studio infatti Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi. Lo scienziato è infatti intervenuto alla recente Cop27 nel panel animato della Rai per parlare della crisi climatica. «Ascoltate la scienza, perché l’emergenza è concreta», ha detto Parisi, rammaricandosi come troppo spesso la voce degli esperti resti inascoltata. Stasera ci sarà occasione per approfondire il suo pensiero a riguardo e analizzare gli scenari futuri. Per il fisico si tratta di un ritorno a Che tempo che fa dopo l’intervento dello scorso dicembre 2021. Non mancherà poi il consueto tavolo per il dibattito con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck e Nino Frassica. Presenti, come da tradizione, anche Gigi Marzullo, Mago Forest, Mara Maionchi, Tullio Solenghi e Massimo Lopez.