Che tempo che fa stasera su Rai3: Jovanotti ospite di Fabio Fazio

Nuovo appuntamento con Che tempo che fa. Stasera 3 aprile, alle 20 su Rai3, Fabio Fazio condurrà una nuova puntata del suo programma più celebre. Dopo diversi episodi sulla guerra in Ucraina, torna oggi protagonista la musica con un ospite d’eccezione. Negli studi Rai arriverà infatti Jovanotti che presenterà il suo nuovo album e i prossimi concerti, prima di esibirsi dal vivo in studio. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Che tempo che fa, di cosa parlerà Jovanotti stasera 3 aprile 2022 su Rai3

Ospite di punta di Che tempo che fa sarà dunque Jovanotti, nuovamente in rotazione con il nuovo album Mediterraneo, disponibile dallo scorso venerdì 1 aprile. Il nuovo capitolo del Disco del sole, il secondo dopo La Primavera, contiene otto tracce tra cui il singolo I love you baby, attualmente su tutte le radio e online sulle piattaforme streaming. Stasera, in esclusiva per il pubblico di Rai3, Jova canterà il brano dal vivo per la prima volta, anticipando così la tournée che lo vedrà protagonista sulle spiagge italiane in estate.

Alla corte di Fabio Fazio, l’artista presenterà anche il Jova Beach Party 2, mega evento dell’artista che toccherà l’intera penisola. Il tour partirà infatti il 2 luglio da Lignano Sabbiadoro per chiudersi all’aeroporto di Bresso il 10 settembre. Durante la puntata ci sarà spazio anche per parlare di Apri tutte le porte, brano che Jovanotti ha scritto per l’amico Gianni Morandi a Sanremo, trionfando poi nella serata delle cover. La canzone, terza in classifica generale, ha già ricevuto il Disco d’Oro ed è uno dei tormentoni dell’ultima edizione del Festival.

Che tempo che fa, gli ospiti fissi del tavolo stasera 3 aprile 2022 su Rai3

Con il ritorno della musica, Che tempo che fa è pronto a riabbracciare per intero il suo tavolo di ospiti fissi. Tornerà infatti l’appuntamento con Luciana Litizzetto e Filippa Lagerbåck, oltre che con Nino Frassica, Gigi Marzullo e Orietta Berti. In studio anche Tullio Solenghi e Massimo Lopez oltre al comico Lello Arena e al duo Ale e Franz.