Che tempo che fa, stasera su Rai3 Fazio ospita Gianni Morandi

Nuovo appuntamento domenicale con Che tempo che fa. Stasera 26 febbraio, a partire dalle 20 su Rai3, in onda una puntata ricca di novità e ospiti. Fabio Fazio intervisterà, per onorare i suoi 60 anni di carriera, il mito della musica italiana Gianni Morandi. Il cantante, reduce dalla recente conduzione all’Ariston al fianco di Amadeus, ripercorrerà la sua incredibile vita artistica, che attraversa le epoche e coinvolge generazioni. Facile ipotizzare che Fabio Fazio, assieme a Luciana Littizzetto e tutta la troupe del programma, renderà omaggio a Maurizio Costanzo, scomparso venerdì 24 febbraio all’età di 84 anni. Spazio, in seconda serata, al tradizionale tavolo con gli opinionisti fissi del programma. Che tempo che fa sarà visibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Che tempo che fa, le anticipazioni di stasera 26 febbraio 2023 su Rai3

Per la puntata odierna, Fabio Fazio ha in programma di intervistare un pilastro della canzone italiana. Negli studi di Che tempo che fa, Gianni Morandi racconterà i suoi 60 anni di carriera, dai momenti più bui alle hit senza tempo. Da Scende la pioggia a Uno su mille, fino ad Andavo a cento all’ora, i suoi brani scandiscono la vita degli italiani da generazioni tanto da aver venduto oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo. Morandi avrà modo di parlare anche della sua recente presente al Teatro Ariston, dove ha condotto la 73esima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Di recente ha inoltre pubblicato Fatti (ri)mandare dalla mamma a prendere il latte, nuova versione della hit assieme al giovane interprete Sangiovanni. Gianni Morandi presenterà anche il suo nuovo tour italiano, che partirà il 10 marzo dall’RDS Stadium di Rimini.

«È un grande dolore. Ci conoscevamo da sempre, gli volevo bene». Così Gianni Morandi sui social ha voluto salutare Maurizio Costanzo, scomparso due giorni fa. L’artista, assieme a Fabio Fazio, molto probabilmente saranno protagonisti di un omaggio al giornalista, come dimostrano i numerosi video pubblicati su Twitter in questi giorni dal canale ufficiale del programma. Immancabile poi il consueto Tavolo, dove il conduttore discuterà dei principali temi di attualità con i suoi opinionisti. Siederanno con lui Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Mara Maionchi, Tullio Solenghi, Gigi Marzullo e Massimo Lopez. Molto atteso il nuovo sketch di Nino Frassica, ormai protagonista da diversi mesi con la sua irriverente rubrica “Novella Bella”.