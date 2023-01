Che tempo che fa, stasera su Rai3 Fazio ospita Carlo Verdone

Fabio Fazio torna con un nuovo appuntamento del suo Che tempo che fa. Stasera 22 gennaio, a partire dalle 20 come sempre su Rai3, il conduttore sarà alla guida di una puntata che promette spunti di riflessione ma anche tanta ironia. Con lui ci saranno le note compagne di viaggio Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, oltre a Nino Frassica per un ulteriore sketch di “Novella Bella”. Ospite vip dell’episodio sarà Carlo Verdone, regista e attore romano che ripercorrerà la sua carriera e racconterà alcuni aneddoti inediti. La visione del programma sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Qui è possibile trovare anche le puntate precedenti, visibili in qualunque momento on demand.

Che tempo che fa, le anticipazioni di stasera 22 gennaio 2023 su Rai3

La nuova puntata in onda stasera spazierà come sempre sui principali temi dell’attualità e della cronaca italiana. Non si esclude un approfondimento sull’arresto di Matteo Messina Denaro, il boss della mafia rintracciato dopo 30 anni di latitanza. Ospite di punta dell’appuntamento odierno sarà Carlo Verdone. Il regista e attore romano sarà in studio per ripercorrere la sua lunga carriera nel cinema e nella televisione italiana. Il 19 gennaio 1980 infatti usciva il suo primo film, Un sacco bello, in cui vestì i panni di differenti personaggi nel corso della narrazione. Con lui nel cast anche Veronica Mirel, Mario Brega e Renato Scarpa. Il mattatore della commedia italiana racconterà i momenti più emozionanti dentro e fuori dal set, senza tralasciare le situazioni più curiose. Tramite i canali social di Che tempo che fa si legge come l’attore ha in serbo inediti aneddoti sulla sua vita che strapperanno sicuramente qualche sorriso.

Domenica a #CTCF non perdetevi il ritorno del mitico #CarloVerdone con nuovi aneddoti fantastici da raccontare 👏🏼 Vi aspettiamo, come ogni domenica, dalle 20.00 su @RaiTre con @fabfazio 📺 pic.twitter.com/zsWsOIiB3j — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 19, 2023

In studio con Fabio Fazio anche le ormai tradizionali presenze fisse di Che tempo che fa. Immancabile Nino Frassica, fra i più attesi della serata con la sua “Novella Bella”, sketch in cui si cala nei panni di un direttore editoriale alle prese con le notizie più improbabili. Accanto al conduttore ci saranno poi Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Senza dimenticare Mara Maionchi, new entry della stagione al posto di Orietta Berti, e Simona Ventura, che è tornata al Tavolo dopo anni di assenza. Non mancheranno Mago Forest, l’ironia di Gigi Marzullo e la coppia Tullio Solenghi e Massimo Lopez. L’obiettivo sarà quello di replicare o persino superare lo share della scorsa settimana, che toccò il 12.22 per cento con oltre 2.4 milioni di spettatori.