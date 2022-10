Che tempo che fa stasera su Rai3: Fazio ospita Marco Mengoni

L’attesa è finita. Stasera 9 ottobre, alle ore 20 su Rai3, torna Che tempo che fa. Fabio Fazio, anche stavolta alla guida del programma, si appresta a festeggiarne una pietra miliare. Si tratterà della ventesima edizione, dato che il programma va in onda ininterrottamente dall’ormai lontano 2003. Invariato il format, con la presenza di ospiti dal mondo dello spettacolo fra cinema e musica e personalità importanti della politica sia italiana sia internazionale. Ad aprire le danze sarà stasera Marco Mengoni, in studio per presentare il suo ultimo album in studio, Materia (Pelle). Novità anche al tavolo della giuria: dopo l’addio di Orietta Berti, passata al GF Vip, sbarca in studio l’ex giudice di X Factor Mara Maionchi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Grande attesa dunque per l’esordio stagionale di Che tempo che fa. Come preannunciato dagli stessi canali social del programma, il primo ospite del 2022 sarà Marco Mengoni. L’artista presenterà con Fabio Fazio il suo ultimo disco, Materia (Pelle), che contiene anche il singolo No stress già su tutte le radio e piattaforme streaming. L’album, come ha dichiarato lo stesso cantante nelle interviste ai media, unisce più temi e vuole creare un’idea di sincretismo e mescolanza fra più temi. Fra le ispirazioni Pablo Neruda, Fanon ma anche Britney Spears. «La mia generazione (classe ’88, ndr.) è cresciuta vivendo Britney», ha detto a Fanpage. «Penso che la libertà sia di tutti, non bisogna mai cercare un mondo di chiusura». Nei prossimi mesi Marco Mengoni sarà in tour nei palazzetti di tutta Italia. In estate, poi, largo ai concerti negli stadi.

Per festeggiare i 20 anni di #CTCF, nella 1^ puntata avremo un amico: @mengonimarco 👏🏼 Domenica ci presenterà l’album uscito oggi, MATERIA (Pelle), e i tour che lo vedranno protagonista prima nei palazzetti e poi negli stadi italiani 🏟 Vi aspettiamo su @RaiTre con @fabfazio 📺 pic.twitter.com/PxromOeU7Z — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 7, 2022

Per la sua 20esima stagione, Che tempo che fa vedrà la conferma non solo del format, ma anche di molti volti noti. In studio ancora una volta infatti Luciana Littizzetto, che con i suoi monologhi e le sue imitazioni cercherà di portare allegria fra i presenti. Spazio anche per Filippa Lagerbåck, anch’ella ormai presenza fissa da anni. Dopo l’intervista con l’ospite principale, Fazio darà avvio al Tavolo di Che tempo che fa dove ci sarà la vera grande novità della stagione. Out infatti Orietta Berti, quest’anno opinionista su Canale 5 per il GF Vip al fianco di Sonia Bruganelli. Al suo posto arriva invece Mara Maionchi, come già annunciato da qualche settimana proprio dal conduttore. «Con lei passeremo tante serate in compagnia», si legge sui canali social della trasmissione. Non mancheranno poi Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.