Che tempo che fa stasera su Rai3: Fazio ospita Liliana Segre

Terzo appuntamento stagionale con Che tempo che fa. Fabio Fazio tornerà stasera 23 ottobre, a partire dalle 20 su Rai3, con una nuova puntata che affronterà i principali temi dell’attualità italiana ed estera. Ospite in studio sarà Liliana Segre, senatrice a vita e superstite dell’Olocausto. Lo scorso 13 ottobre ha presieduto la seduta inaugurale del Senato della Repubblica all’inizio della nuova legislatura che ha portato all’elezione del presidente Ignazio La Russa. La sua presenza in studio permetterà di affrontare sicuramente l’attualità politica italiana, ma anche di ricordare la sua storia e la sua battaglia contro il razzismo. Insieme a Fabio Fazio non mancheranno Luciana Littizzetto, Nino Frassica e Mara Maionchi. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Domenica avremo l’onore di ospitare a @chetempochefa la senatrice Liliana Segre pic.twitter.com/F5q3qxWyds — Fabio Fazio (@fabfazio) October 19, 2022

Che tempo che fa, le anticipazioni di stasera 23 ottobre 2022 su Rai3

Ospite principale della puntata odierna di Che tempo che fa sarà Liliana Segre. Superstite dell’Olocausto, dopo la deportazione al campo di concentramento di Auschwitz, si è sempre messa in prima linea per la lotta al razzismo. È per questo dal 2018 senatrice a vita della Repubblica e ha presieduto, per diritto di anzianità, la seduta inaugurale del Senato lo scorso 13 gennaio. In studio con Fabio Fazio potrà esprimere la sua personale opinione sul nuovo governo di Giorgia Meloni, pronto a nascere dopo le consultazioni con Sergio Mattarella al Quirinale. Non si esclude anche un suo pensiero sulla guerra in Ucraina, che Liliana Segre potrà commentare facendo forza sulla sua esperienza sotto i regimi nazista e fascista. A Che tempo che fa è probabile si affronti anche il tema del centenario della Marcia su Roma, che ricorrerà il 28 ottobre, data che segnò l’avvento del fascismo in Italia.

Non mancherà poi il tavolo per il consueto dibattito di Che tempo che fa. Immancabile Luciana Littizzetto, protagonista sempre di monologhi e siparietti divertenti. Alla corte di Fabio Fazio anche Filippa Lagerbåck e Nino Frassica. Il comico di Messina presenterà un nuovo capitolo di “Novella Bella”, lo sketch che gli permette di scherzare su tutti i principali argomenti di attualità. Altra grande novità della stagione 2022 di è la presenza di Mara Maionchi, per anni giudice di X Factor su Sky. Quest’anno infatti sostituisce Orietta Berti, opinionista del GF Vip. E ancora, non mancheranno Gigi Marzullo, il Mago Forest, Tullio Solenghi e Massimo Lopez.