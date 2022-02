Che tempo che fa stasera su Rai3: Dargen D’Amico ospite di Fazio

Dopo Gianni Morandi, Fabio Fazio ospiterà un altro volto del recente Festival di Sanremo. Stasera 20 febbraio, alle 20 su Rai3, negli studi di Che tempo che fa arriverà infatti Dargen D’Amico. Collaboratore di Fedez, si è classificato nono con la sua Dove si balla, che ha fatto letteralmente danzare tutto l’Ariston ed è attualmente in rotazione su tutte le radio. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Che tempo che fa, chi è Dargen D’Amico ospite di Fazio stasera 20 febbraio 2022 su Rai3

Chissà se si presenterà senza i suoi ormai tradizionali occhiali da sole specchiati. In una recente intervista, lo stesso Dargen D’Amico ha dichiarato di non toglierseli mai per come scudo per i suoi momenti di debolezza in pubblico. All’anagrafe Jacopo D’Amico, è nato a Milano nel 1980 iniziando a cantare con Gué Pequeno e Jake la Furia prima che gli stessi fondassero, senza di lui, i Club Dogo. Come solista ha debuttato nel 2006 fondando anche una personale casa discografica, Giada Mesi. Nel corso degli anni ha poi pubblicato nove album, collaborando con numerosi artisti della scena rap. Fra questi si ricordano Fedez, Marracash, Fabri Fibra e Ghemon, anche se ha lavorato con Pezzali, Levante e Ron, solo per citarne alcuni.

Stasera, alla corte di Fabio Fazio, ripercorrerà la sua carriera fra successi e delusioni, senza tralasciare anche la sua vita privata. Al momento, secondo quando ha dichiarato egli stesso, sarebbe fidanzato con un ragazzo estraneo però al mondo dello showbiz. Con l’occasione, si esibirà anche dal vivo portando il brano che ha cantato sul palco dell’Ariston, seguendo le mosse di Morandi che domenica scorsa fece ballare lo studio con Apri tutte le porte.

Che tempo che fa, il tavolo degli ospiti fissi di Fabio Fazio

Come sempre però l’intervista sarà solo parte della scaletta del programma. Non mancherà l’appuntamento con il tavolo con i vari ospiti fissi di Che tempo che fa. Presenti Luciana Litizzetto e Filippa Lagerbåck, ma anche Nino Frassica, Gigi Marzullo e Orietta Berti. In studio anche Tullio Solenghi e Massimo Lopez oltre al comico Lello Arena e al duo Ale e Franz, rientrato nel cast fisso in occasione della puntata con Papa Francesco.