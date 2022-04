Che tempo che fa stasera su Rai3: Claudio Baglioni ospite di Fabio Fazio

Dopo la pausa per le festività di Pasqua, torna in prima serata Che tempo che fa. Stasera 24 aprile, alle 20 su Rai3, Fabio Fazio ospiterà un artista dalla carriera lunghissima e capace di emozionare più generazioni. Negli studi Rai arriverà infatti Claudio Baglioni, attualmente in tour e pronto a dare inizio a una nuova serie di live in estate in giro per l’Italia. Spazio anche al tavolo di ospiti fissi con Luciana Litizzetto e Nino Frassica. Sarà possibile guardare l’intera puntata in diretta streaming oppure on demand tramite smartphone e tablet sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Che tempo che fa, di cosa parlerà Claudio Baglioni con Fabio Fazio stasera 24 aprile 2022 su Rai3

Oltre 50 anni di carriera, 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e una lunga serie di riconoscimenti. Claudio Baglioni, sin dal suo esordio durante gli Anni 70, si è innalzato a simbolo della musica italiana e colonna sonora di una nazione intera. Indimenticabile, solo per citarne uno, il singolo Questo piccolo grande amore che, durante il Festival di Sanremo 1985, è stato votato come “Canzone del secolo”. Fra le canzoni più celebri figurano poi Strada facendo, Mille giorni di te e di me e Sabato pomeriggio. Nel 2018 e nel 2019 ha poi anche presentato le rispettive edizioni del Festival di Sanremo, ricoprendo anche il ruolo di direttore artistico. Lo scorso dicembre, invece, su Canale 5 aveva dato vita a Ua – Uomo di varie età, suo primo e finora unico show personale.

Alla corte di Che tempo che fa, Claudio Baglioni parlerà dunque della sua carriera fra aneddoti inediti e momenti topici. Spazio anche per parlare di Dodici note solo, il tour nei teatri e nei palazzetti che lo vedrà protagonista fino al prossimo 16 maggio. La tournée di Baglioni però non si fermerà, in quanto già nel mese di giugno partirà Dodici note – Tutti su!, nuova serie di concerti. In tali occasioni, dividerà il palcoscenico con altri 110 musicisti e coristi e suonerà all’interno di luoghi storici come il Teatro Greco di Siracusa, le Terme di Caracalla a Roma e l’Arena di Verona.

Che tempo che fa, di cosa parlerà Claudio Baglioni stasera 24 aprile 2022 su Rai3

Che tempo che fa non farà mancare l’appuntamento con il tavolo e i tradizionali ospiti fissi. Fabio Fazio infatti discuterà con Luciana Litizzetto e Filippa Lagerbåck, ma anche con Nino Frassica. L’attore siciliano potrebbe farsi scappare altre interessanti novità su Don Matteo 13, dove veste i panni del maresciallo Cecchini, pochi giorni dopo la messa in onda dell’ultima puntata con Terence Hill. Spazio anche a Gigi Marzullo, Orietta Berti, Roberto Burioni, Tullio Solenghi e Massimo Lopez.