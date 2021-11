Che tempo che fa stasera su Rai3: Christine Lagarde, carriera e vita privata

Nuovo appuntamento stasera 28 novembre, alle 20 su Rai3, con Che tempo che fa. Fabio Fazio avrà in studio, in esclusiva per l’Italia, Christine Lagarde, Presidente della Banca centrale europea. Con lei si discuterà dell’attualità politica ed economica nell’Unione Europea, della situazione legata alla diffusione del Covid-19 e di molti altri temi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

In studio Fedez per presentare l’album Disumano

Oltre a Christine Lagarde, Fabio Fazio avrà in studio Fedez. Il rapper italiano infatti è da poco tornato su tutte le piattaforme musicali con Disumano, il nuovo album in cui ha preso di mira diversi esponenti della politica italiana. L’intervista darà modo all’artista di raccontare qualche aneddoto sulla realizzazione del disco e spiegare alcune canzoni. In studio anche i consueti ospiti fissi, da Luciana Littizzetto a Nino Frassica, passando per Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Christine Lagarde, chi è l’ospite di Che tempo che fa

Christine Lagarde, la carriera professionale

Nata a Parigi nel 1956, Christine Lagarde si è laureata in Legge presso l’Università di Paris-Nanterre. Conseguita la laurea, ha iniziato a lavorare presso il deputato statunitense William Cohen, poi Segretario alla Difesa durante la presidenza Clinton. In seguito ha lavorato presso lo studio legale Baker McKenzie, di cui è divenuta presidente del cda nel 1999, prima donna a ottenere tale incarico. Nei primi anni del 2000 si è poi trasferita in Belgio dove ha fondato una divisione dello studio legale americano che si occupa delle leggi all’interno dell’Ue.

L’impegno politico di Christine Lagarde è iniziato nel 2005, quando è stata scelta come ministro delegato al Commercio Estero nel governo de Villepin (2005-07). In seguito è stata anche ministro dell’Agricoltura e della Pesca nel governo Fillon I (2007) e ministro dell’Economia, dell’Industria e del Lavoro nel Fillon II (2007-11). Nel 2011 è divenuta poi presidente del Fondo Monetario Internazionale, succedendo al connazionale Dominique Strauss-Kahn. Ha ricoperto l’incarico per otto anni, fino al 30 settembre 2019 quando è stata succeduta da Kristalina Georgieva. Il 2 luglio di quello stesso anno era infatti stata designata dal Consiglio europeo per succedere a Mario Draghi come Presidente della Banca centrale europea, prima donna in tale ruolo, che attualmente ricopre.

Christine Lagarde, vita privata e social

Per quanto riguarda la sfera personale, Christine Lagarde è stata sposata per 10 anni – dal 1982 al 1992 – con l’analista finanziario Wilfried Lagarde, da cui ha avuto anche due figli, Pierre-Henri (1986), dedicatosi al mondo della ristorazione, e Thomas (1988), architetto. Attualmente ha una relazione con Xavier Giocanti, un uomo d’affari di Marsiglia. Lagarde ha un profilo Instagram con 83,3 mila follower dove condivide però esclusivamente immagini dei suoi impegni professionali.

Più volte ha fatto parte della lista delle 100 donne più potenti del mondo stilata da Forbes. Nel 2009 il Financial Times l’ha eletta miglior ministro delle finanze dell’eurozona, mentre nel 2016 è comparsa nella lista per la categoria Leaders tra le 100 persone più influenti dell’anno secondo Time.