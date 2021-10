Che tempo che fa, stasera su Rai 3: da Fauci a Verdone tutti gli ospiti della puntata

Fabio Fazio e Che tempo che fa tornano anche questo fine settimana con un nuovo appuntamento, in onda domenica 31 ottobre 2021 alle 20.00 su Rai 3. Tra interviste a personaggi del mondo della politica, del cinema e della musica, momenti di satira e performance live, il conduttore fa il punto sugli eventi salienti degli ultimi giorni, commentandoli con gli ospiti in studio e in collegamento.

Che tempo che fa: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Rai 3 alle 20.00

Che tempo che fa: tutti gli ospiti della serata

Oltre all’attrice e comica Luciana Littizzetto e alla co-conduttrice Filippa Lagerbåck, da sempre presenze fisse della trasmissione, questa sera faranno la loro comparsa a Che tempo che fa anche il professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano Roberto Burioni, il professor Romano Prodi, che discuterà col conduttore del suo nuovo libro, Strana vita, la mia, scritto in collaborazione con Marco Ascione, il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli e il medico e scienziato Anthony S. Fauci. Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Disease, nel 2020 è stato inserito dal Time fra le 100 persone più influenti al mondo e continua a essere membro della task force anti-Coronavirus della Casa Bianca. Con lui, Fazio parlerà della situazione Covid negli Stati Uniti e dei risultati della campagna vaccinale. Nella seconda parte del programma, invece, spazio a Carlo Verdone, dal 5 novembre protagonista di una serie comedy (prodotta da Amazon Prime Video), Vita da Carlo, dove per la prima volta interpreta se stesso; Fabio Volo, dal 2 novembre in libreria con Una vita nuova; il direttore de La Stampa Massimo Giannini, la vicedirettrice de Il Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini e il giornalista Sigfrido Ranucci.

Che tempo che fa: ecco chi si siederà al tavolo

Immancabile, ovviamente, lo spazio dedicato al celebre tavolo di Che tempo che fa. Chiuderanno la serata, assieme a Fazio e Littizzetto, gli attori Massimo Lopez e Tullio Solenghi, la cantante Orietta Berti, l’attore Nino Frassica, il giornalista Gigi Marzullo, il comico napoletano Lello Arena e il cantante Elio.