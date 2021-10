Che tempo che fa, stasera su Rai3: chi è Quentin Tarantino, carriera e vita privata del regista

Ancora una volta super ospiti al tavolo di Fabio Fazio, stasera 17 ottobre 2021 alle 20 su Rai3. Alla corte del conduttore di Che tempo che fa arriveranno infatti Quentin Tarantino, acclamato regista hollywoodiano, Toni Servillo e Silvio Orlando. Un tris che promette una puntata esplosiva da non perdere, disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Che tempo che fa, scaletta e ospiti di stasera 17 ottobre 2021 su Rai3

Guest star indiscussa del terzo appuntamento con Che tempo che fa sarà Quentin Tarantino. Come annunciato sulle pagine social del programma, il regista americano si racconterà in studio in occasione del premio alla Carriera conferitogli dalla Festa del Cinema di Roma. Il cineasta, autore di capolavori come Pulp Fiction, Kill Bill e Bastardi senza gloria, ripercorrerà i suoi 30 anni di carriera fra aneddoti, curiosità e ricordi dei set e degli attori con cui ha avuto modo di collaborare. Sarà per lui occasione di parlare del libro C’era una volta a Hollywood, ispirato al suo ultimo film.

Il leggendario regista Quentin Tarantino vi aspetta questa domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre 📺 pic.twitter.com/gtuxyLN0vH — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 15, 2021

Non solo Tarantino. Fabio Fazio ospiterà nel suo studio anche due colonne del cinema italiano, Toni Servillo e Silvio Orlando. I due parleranno del loro ultimo film, Ariaferma, sbarcato in sala lo scorso 14 ottobre. Insieme, daranno prova della comicità che da sempre li contraddistingue, frutto di anni di esperienza e complicità. Servillo, inoltre, avrà modo di raccontare alcune curiosità su Qui rido io, ultimo progetto di Mario Martone in cui ha vestito i panni del grande attore di teatro napoletano Eduardo Scarpetta. Il film fungerà da gancio per descrivere la difficile situazione in cui versano le sale italiane, colpite da una crisi senza precedenti aggravata ancor di più dalle restrizioni dovute al Covid.

Quentin Tarantino, carriera e vita privata del regista ospite a Che tempo che fa stasera 17 ottobre 2021

Influenze e carriera professionale

Quentin Tarantino, noto per apparire anche in brevi cameo in ogni suo film, è nato a Knoxville (Tennessee) il 27 marzo 1963. Appassionato di western, il regista non ha mai nascosto la sua adorazione per i film di Sergio Leone, tra cui la celebre Trilogia del dollaro con Clint Eastwood. Nel corso della sua carriera ha vinto due premi Oscar, quattro Golden Globes, due Bafta, tre David di Donatello e una Palma d’oro a Cannes.

Definito da molti come «uno dei registi più influenti della sua generazione», Tarantino ha debuttato alla regia negli Anni 90 con Le Iene, film con cui catalizzò tutte le attenzioni di Hollywood. Fu proprio grazie al successo ottenuto con il suo progetto di debutto che ottenne i finanziamenti per quello che è considerato il suo capolavoro, Pulp Fiction. Il film con John Travolta e Samuel L. Jackson gli fece vincere sia la Palma d’oro a Cannes che il premio Oscar per la Miglior sceneggiatura originale.

Seguirono dunque un episodio della serie E.R. – Medici in prima linea e un nuovo film, Four Rooms. Nonostante l’ambizioso progetto, non ottenne un grande successo, così come il suo quarto lavoro, Jackie Brown. Non impiegò molto però per tornare in auge, tanto che i film successivi furono l’uno più apprezzato dell’altro. Seguirono infatti Kill Bill Vol. 1 e Vol. 2, Grindhouse – A prova di morte, Bastardi senza gloria. E ancora, Django Unchained, The Hateful Eight e il recente C’era una volta a Hollywood con il trio Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie.

I progetti incompiuti e la vita privata

Ancora ignoto il suo prossimo e, secondo alcune sue dichiarazioni, ultimo lavoro, anche se alcuni rumors parlano di un terzo capitolo di Kill Bill. Tanti anche i progetti mai ultimati e lasciati incompiuti. Più volte Tarantino ha dichiarato di voler realizzare uno spin off di Pulp Fiction e Le Iene sui fratelli Vic e Vincent Vega oltre a un biopic su Jimi Hendrix. Grande fan di James Bond, il cineasta non ha mai nascosto il suo sogno di dirigere un film sull’agente 007. Si propose persino per Casino Royale, il primo con Daniel Craig, ma fu scartato.

Per quanto riguarda la vita privata, Quentin Tarantino è legato sentimentalmente dal 2009 alla cantante israeliana Danielle Pick. La coppia si è sposata nel 2018 e al loro matrimonio hanno partecipato grandi star tra cui Bruce Willis, Samuel L. Jackson e Uma Thurman. I due hanno un figlio, Leo, nato nel febbraio 2020. Secondo alcune voci, sempre prontamente smentite, Tarantino avrebbe avuto relazioni sentimentali con Uma Thurman (sua vera musa cinematografica), Mira Servino, Sofia Coppola e Julie Dreyfus. Il regista era anche grande amico di Ennio Morricone, con cui ha collaborato in The Hateful Eight, per il quale non ha mai nascosto profondo rispetto e grande ammirazione. Da sempre contrario ai social network, non ha profili ufficiali su nessuna piattaforma online.