Che tempo che fa, stasera su Rai3 ospiti Gialappa’s e Alberto Angela

Torna l’appuntamento con Che tempo che fa. Dopo gli ottimi ascolti per la presenza di Bono Vox degli U2 la scorsa settimana, Fabio Fazio torna con nuovi ospiti stavolta dal panorama italiano. Stasera 4 dicembre, alle 20 su Rai3, arrivano la Gialappa’s Band e Alberto Angela. Il trio comico presenterà Mai dire noi, nuovo libro che ne racconta la storia e soprattutto la presenza nel programma cult Mai dire gol. Il divulgatore, figlio del grande Piero Angela, ricorderà la memoria del padre e spiegherà i prossimi progetti. In arrivo infatti su Rai1 Stanotte a Milano il 25 dicembre e, a seguire, la nuova stagione di Meraviglie. Spazio poi agli ospiti fissi, tra cui Nino Frassica, Mara Maionchi e Luciana Littizzetto. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Che tempo che fa, le anticipazioni di stasera 4 dicembre 2022 su Rai3

La nuova puntata di Che tempo che fa, dunque, dedicherà spazio a volti celebri della televisione italiana. In studio ci sarà infatti la Gialappa’s Band, trio comico che ha fatto ridere più generazioni grazie a sketch e gag memorabili. Indimenticabile infatti la sua presenza al programma cult Mai dire gol dedicato al mondo del calcio. I tre comici, Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci, presenteranno con Fabio Fazio il loro libro Mai dire noi, che racconta la storia del gruppo e i grandi successi. Spazio per il significato del nome, che si riferisce a una speciale pianta floreale messicana, e all’esordio in radio per il Mondiale 1986. Dopo tanti anni a Le Iene, hanno lasciato proprio quest’anno Mediaset per approdare a Dazn con la trasmissione Coca-Cola Super Match.

In studio con Fabio Fazio ci sarà poi anche Alberto Angela. Volto della divulgazione scientifica italiana da oltre 20 anni, ha realizzato programmi cult come Ulisse – Il piacere della scoperta e Passaggio a Nord-Ovest. Stasera a Che tempo che fa ricorderà la memoria di suo padre Piero, scomparso pochi mesi fa e ancora in Rai con le inedite puntate di Superquark. Ci sarà poi spazio per anticipare qualcosa sui nuovi progetti in arrivo su Rai1 nei prossimi mesi. Il 25 dicembre infatti sarà la volta di Stanotte a Milano, episodio che ricalca i passi delle precedenti puntate a Pompei, Napoli e Firenze. Il prossimo anno torneranno le puntate della serie Meraviglie – La penisola dei tesori che per la prima volta oltrepasserà i confini nazionali.

Che tempo che fa, gli ospiti fissi del Tavolo stasera 27 novembre 2022 su Rai3

Ogni puntata di Che tempo che fa si arricchisce di lunghi dibattiti sui temi principali della settimana in Italia e nel mondo. Attorno all’ormai celebre Tavolo, Fabio Fazio riunisce i suoi ospiti fissi per momenti riflessivi ma anche goliardici e leggeri. Su tutti la rubrica di Nino Frassica “Novella Bella” che, con enorme ironia, analizza gli argomenti caldi del momento strappando più di un sorriso. In studio anche Filippa Lagerbäck e Luciana Littizzetto, oltre a Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Mago Forest.