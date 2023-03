Che tempo che fa, stasera su Rai3 Christian De Sica ospite di Fabio Fazio

Nuovo appuntamento con Che tempo che fa, in onda stasera 19 marzo a partire dalle 20 su Rai3. Alla guida, come sempre, ci sarà Fabio Fazio, da 20 anni al timone del programma. Al suo fianco ci saranno anche oggi Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, oltre alla schiera di opinionisti che interverranno nel Tavolo. Ospite principale della puntata sarà però Christian De Sica, star del cinema italiano, che ripercorrerà la sua carriera fra cinema e palcoscenico. Quest’anno infatti è il cinquantenario del suo debutto al cinema, che coincide con i 100 anni dall’esordio sul grande schermo di suo padre Vittorio. Proprio in occasione della Festa del papà, l’attore romano racconterà il suo legame con la famiglia e i nuovi orizzonti, soprattutto con la recente nascita della nipotina Bianca. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Che tempo che fa, le anticipazioni di stasera 19 marzo 2023 su Rai3

Appuntamento imperdibile dunque per i fan della commedia italiana. In occasione della festa del papà, Fabio Fazio accoglierà in studio Christian De Sica, star del cinema nonché figlio d’arte del grande Vittorio. Curiosamente, nel 2023 ricorrono rispettivamente i 50 e i 100 anni dall’esordio nello spettacolo. Il primo debuttò nel 1973 con una piccola parte in Una breve vacanza diretto proprio dal padre Vittorio, mentre il secondo mosse i primi passi a teatro recitando nel 1923 in Sogno d’amore. Christian avrà modo stasera di ricordare l’importanza della famiglia nella sua vita, ricordando simpatici aneddoti e recenti emozioni. A febbraio, infatti, è diventato nonno della piccola Bianca, bambina di sua figlia Maria Rosa. Indubbiamente ci sarà spazio anche per i suoi cult, tra cui i cinepanettoni e il sodalizio decennale con Massimo Boldi.

Immancabile inoltre il tradizionale Tavolo, dove vari opinionisti dialogheranno sui principali temi di attualità e cronaca italiana, senza dimenticare il tradizionale tono scherzoso della trasmissione. In studio, oltre alle co-conduttrici Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, anche Nino Frassica con la sua rubrica “Novella Bella”. Ogni settimana, il comico messinese delizia lo studio e il pubblico da casa con alcuni sketch, calandosi nella parte di improvvisato direttore di una rivista di gossip. Non mancheranno stasera Simona Ventura, Gigi Marzullo e la Signora Coriandoli, oltre ad altri ospiti ancora top secret.