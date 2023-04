Che tempo che fa, stasera su Rai3 Antonella Clerici ospite di Fazio

Fabio Fazio torna stasera 2 aprile, a partire dalle ore 20 su Rai3, con una nuova puntata di Che tempo che fa. Dopo gli ottimi ascolti grazie alle interviste di Ben Affleck e Sofia Goggia, ospite principale di oggi sarà Antonella Clerici. Ad annunciarlo la stessa conduttrice durante un episodio di È sempre mezzogiorno, condiviso anche sui social dalla stessa trasmissione. Sarà occasione per parlare dei nuovi episodi in vista di Pasqua, oltre che di vita privata e prossimi progetti. Spazio poi al consueto Tavolo cui presenzieranno, come da tradizione, le co-conduttrici Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback oltre a Nino Frassica e Gigi Marzullo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Che tempo che fa, le anticipazioni di stasera 2 aprile 2023 su Rai3

Ospite principale della puntata odierna di Che tempo che fa sarà dunque Antonella Clerici. Conduttrice fra le più amate dello showbiz italiano, sta vivendo un momento d’oro negli ascolti. Oltre al successo di The Voice Senior, che guida dal 2020, ha fatto incetta di telespettatori anche con la nuova versione di The Voice Kids. Sarà occasione anche per presentare le nuove puntate di È sempre mezzogiorno, che da domani 3 aprile a venerdì 7 si concentrerà su un menu culinario per Pasqua. Oltre agli chef che si altereranno ai fornelli, ci saranno con lei anche Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, per raccontare sagre ed eventi della primavera, e il maestro panificatore Fulvio Marino per pizze e biscotti. Con Fabio Fazio Clerici avrà modo di parlare anche della vita privata. Di recente il settimanale Oggi ha dedicato la copertina del nuovo numero alla sua relazione con Vittorio Garrone.

Chiuderà la serata di Che tempo che fa il tradizionale Tavolo in cui, assieme a un nutrito cast di ospiti, Fabio Fazio commenterà i fatti della settimana fra ironia e spunti di riflessione. Ad aiutarlo nel dibattito ci saranno Luciana Littizzetto, che pronuncerà un nuovo monologo, e Filippa Lagerback. Grande attesa anche per Nino Frassica e la sua “Novella Bella”, rubrica in cui veste i panni dell’improvvisato e impacciato direttore di una rivista di successo. Ci saranno inoltre Simona Ventura, la Signora Coriandoli e Gigi Marzullo, oltre ad alcuni ospiti speciali ancora top secret.