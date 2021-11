Che tempo che fa, stasera su Rai3: Lady Gaga ospite di Fazio, la sua carriera cinematografica

Lady Gaga, all’anagrafe Stefani Joanne Angelina Germanotta, ospite stasera 14 novembre, alle 20 su Rai3, a Che tempo che fa. La popstar da Fabio Fazio per presenterà House of Gucci, nuovo film di Ridley Scott sull’omicidio di Maurizio Gucci, in cui interpreta la moglie dello stilista Patrizia Reggiani.

Dopo Brian May, Ed Sheeran e Quentin Tarantino, ancora un pezzo da novanta per Che tempo che fa. Lady Gaga racconterà alcuni aneddoti legati alla produzione e alla realizzazione del film, girato fra Milano, Roma, Firenze, Como e Gressoney-Saint-Jean. Saranno inoltre mostrate alcune immagini inedite del progetto, che integreranno quelle viste nei trailer finora diffusi e aumenteranno l’attesa per il 16 dicembre, data di uscita italiana. Il film narra la storia della famiglia che ha creato la famosa casa di moda italiana, ma nella quale non sono mancati i drammi. Accanto a Lady Gaga, ci sono Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Salma Hayek e Jeremy Irons.

In studio anche gli ospiti fissi di Fazio, tra cui Luciana Litizzetto, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. La visione della puntata sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Lady Gaga, carriera e vita privata della popstar stasera 14 novembre 2021 su Rai3

Lady Gaga, hit musicali e carriera cinematografica

Il palmares di Lady Gaga, che deve il suo nome d’arte al singolo dei Queen Radio Ga Ga, vanta i migliori premi internazionali. La popstar italo americana – il padre ha origini siciliane – vanta infatti 12 Grammy Awards, 3 Brit Awards, 18 MTV Music Awards, 12 MTV Europe Music Awards e 3 American Music Awards solo in campo musicale. Tante infatti le hit, da Poker Face a Bad Romance, passando per Born This Way, Just Dance, Paparazzi e Alejandro. Al momento, Lady Gaga ha pubblicato sette album, due dei quali con la leggenda statunitense Tony Bennett, tra cui il recente Love for Sale.

Non solo musica, ma anche tanto cinema. Dopo un breve cameo in Men in Black 3 con Will Smith, Lady Gaga è apparsa in Machete Kills dove ha interpretato il personaggio La Chameleón e in Sin City – Una donna per cui uccidere. Il primo ruolo di rilievo è però giunto con A Star is Born, remake del celebre musical omonimo del 1937, al fianco di Bradley Cooper. Per la sua performance ha ricevuto una nomination ai premi Oscar come “Miglior attrice protagonista” e si è aggiudicata la statuetta per la colonna sonora, Shallow, che le è valsa anche il Golden Globe. Quello in House of Gucci sarà il suo secondo ruolo centrale in un film hollywoodiano.

Oltre al cinema, ha recitato anche per la televisione, apparendo in alcuni episodi di celebri serie. Dal cameo nel nono episodio della terza stagione de I Soprano alle performance in una puntata di The Hills, Gossip Girl e nella recente reunion di Friends. Il ruolo di maggior rilievo in tv è però quello in American Horror Story dove ha vestito i panni della Contessa nella quinta e nella sesta stagione, che le è valso un Golden Globe come miglior attrice protagonista.

Lady Gaga, vita privata e social network

Per quanto riguarda la vita privata, Lady Gaga ha rivelato di aver trascorso un’infanzia difficile, durante la quale era spesso vittima di bulli che la insultavano e la prendevano in giro. «Alcuni ragazzi a scuola mi prendevano e mi buttavano nel cassonetto dell’immondizia, dicendomi che fosse il posto che mi spettava», ha detto l’artista in una recente intervista al Guardian. «Tutta la mia carriera è una risposta al bullismo di cui sono stata vittima». La parte più drammatica però sono state le violenze sessuali, raccontate dalla cantante durante un’intervista ad Oprah Winfrey. Lady Gaga ha spiegato di essere stata violentata all’età di 19 anni e di essere rimasta incinta.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Lady Gaga è stata al centro di vari flirt. Dopo la storia con l’attore Taylor Kinney, ha avuto una relazione con il manager e agente Christian Carino. Su tutti i giornali finì la presunta liaison con Bradley Cooper durante le riprese di A Star is Born, tanto che in quel periodo l’attore lasciò la sua fidanzata Irina Shayk. I due non hanno mai smentito né confermato, ma attualmente Lady Gaga è fidanzata con Michael Polansky, imprenditore della Silicon Valley.