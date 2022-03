Che tempo che fa stasera su Rai3: Fazio ospita Luigi Di Maio

Nuovo appuntamento stasera 27 febbraio, alle 20 su Rai3, con Che tempo che fa. Fabio Fazio dedicherà la puntata di questa settimana al tema della guerra in Ucraina che sta tenendo banco in questi giorni. Accantonate le performance musicali di Gianni Morandi e Dargen D’Amico, in studio oppure in collegamento telefonico ci saranno esperti di rapporti internazionali e inviati sul campo. Su tutti il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. La visione della trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Che tempo che fa, Fabio Fazio ospita Luigi Di Maio stasera 27 febbraio 2022 su Rai3

Nella nuova puntata di Che tempo che fa interverrà, tra gli altri, il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, che annuncerà novità e sviluppi del conflitto, ma soprattutto la posizione dell’Italia al fianco della Nato e dell’Ucraina. Oltre al ministro, anche diversi inviati sul campo, opinionisti ed esperti italiani e internazionali. Assieme a loro si cercherà di ipotizzare gli scenari del prossimo futuro, gli ultimi movimenti sul fronte e la vita della gente comune in zona di guerra.

Sul tavolo della discussione anche i pacchetti di sanzioni che Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti d’America hanno già attuato e quelli che ancora devono ottenere il via libera. Tra i temi del dialogo il pacchetto di sanzioni verso la Russia, tra cui probabilmente anche l’esclusione dal sistema di pagamenti internazionali Swift. Stando alle anticipazioni, dovrebbero intervenire in collegamento anche Maurizio Costanzo e Maria De Filippi per omaggiare i 40 anni del Maurizio Costanzo Show.

Che tempo che fa, il tavolo degli ospiti di Fabio Fazio stasera 27 febbraio 2022 su Rai3

Non è chiaro se la puntata di stasera 27 febbraio di Che tempo che fa dedicherà comunque spazio all’appuntamento con il tavolo e i vari ospiti fissi. Al fianco del conduttore Fabio Fazio, in tal caso, dovrebbero esserci Luciana Litizzetto e Filippa Lagerbåck, oltre all’attore siciliano Nino Frassica, Gigi Marzullo e la cantante Orietta Berti. In studio anche Tullio Solenghi e Massimo Lopez con Lello Arena e il duo Ale e Franz, oltre a Roberto Burioni per un aggiornamento sulla situazione Covid.