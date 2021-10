Che tempo che fa, Ed Sheeran stasera su Rai3: carriera, vita privata e Instagram del cantante

Quattro Grammy, sei Brit Awards e sette Billboard Awards. E una carriera che già vanta successi in ogni angolo del pianeta. Con il suo nuovo album = (stilizzazione di Equals, in uscita il 29 ottobre) arriva a Che tempo che fa, stasera, 24 ottobre 2021, alle 20 su Rai3, la popstar Ed Sheeran. L’artista britannico presenterà in anteprima assoluta per l’Italia il suo nuovo progetto e si esibirà dal vivo con i due singoli attualmente in rotazione sulle radio, Bad Habits e Shivers.

Dopo Quentin Tarantino e Brian May, Fabio Fazio intervisterà dunque una terza stella internazionale dello spettacolo. Per Ed Sheeran non si tratta della prima volta a Che tempo che fa. L’artista era infatti intervenuto nel 2017 per presentare il suo precedente lavoro discografico, esibendosi in una eccezionale performance di Shape of You, il singolo da record estratto proprio dall’album.

Ed Sheeran, carriera e vita privata della popstar

Ed Sheeran, primi album e hit

Nato ad Halifax il 17 febbraio 1991, Ed Sheeran è figlio di un curatore d’arte e una designer di gioielli. Ha trascorso la sua infanzia fra Yorkshire e Suffolk, facendo la spola continuamente con Londra per numerosi viaggi di piacere e lavoro dei genitori.

La prima pubblicazione risale al 2005 con l’Ep di debutto The Orange Room, cui hanno fatto seguito i primi dischi Ed Sheeran e Want Some? rispettivamente nel 2006 e 2007. Il vero successo è però arrivato nel 2011 con + (stilizzazione di Plus), album contenente i singoli The A-Team e Lego House, per il cui video ha chiesto la collaborazione di Rupert Grint, il Ron Weasley di Harry Potter.

Nel 2014 ha poi pubblicato X (stilizzazione di Multiply), secondo lavoro con la Atlantic Records, da cui ha estratto i singoli Sing (cantato con Pharrell Williams), Thinking Out Loud e Bloodstream. Nello stesso anno ha scritto per Justin Bieber il brano Lose Yourself e ha composto Make It Rain, colonna sonora della serie di successo Sons Of Anarchy.

Già sulla cresta dell’onda, ha letteralmente invaso il panorama musicale con il suo album : (stilizzazione di Divide) nel 2017. Da qui sono usciti brani come Castle on the Hill e Shape of You, quest’ultimo capace di totalizzare 5,4 miliardi di visualizzazioni su Youtube. Il suo ultimo lavoro discografico risale al 2019 con No. 6 Collaborations Project in cui Sheeran canta, fra gli altri, con Bruno Mars, Eminem e 50 Cent. L’album ha debuttato su Spotify con 10 milioni di stream globali giornalieri, battendo il record della piattaforma precedentemente in mano a Mariah Carey per All I Want for Christmas Is You.

Ed Sheeran, riconoscimenti e il tour da record

Per ricordare tutti i riconoscimenti ricevuti e i traguardi raggiunti da Ed Sheeran occorre una categoria a parte. L’artista, grazie al suo talento che gli consente di riempire stadi da 80 mila posti per diverse serate consecutive, è balzato in pochi anni in vetta a tutte le classifiche mondiali. Nel 2017, il Time lo ha inserito fra le cento persone più influenti del mondo e secondo Sunday Times vanta un patrimonio di 160 milioni di dollari.

Nel corso della sua carriera ha venduto 45 milioni di album e 150 milioni di singoli in tutto il mondo, contando le copie fisiche e digitali, firmando hit mondiali da 25 miliardi di visualizzazioni. Su tutte si ricordano Lego House, Shape of You, Thinking Out Loud e Perfect, cantata anche con Andrea Bocelli. Nel 2015 è entrato nella storia per essere stato il primo a esibirsi da solo, senza l’ausilio di una band, nei tre concerti sold out di Wembley di fronte a oltre 80 mila spettatori. Fra 2017 e 2019 invece ha segnato il tour più visto nella storia con la promozione del suo ultimo album che ha raccolto 9 milioni di spettatori in circa 260 date in 46 nazioni differenti. Scalzati gli U2 anche dalla vetta per la tournee più redditizia della storia, con stime che parlano di 700 milioni di euro di incassi.

Ed Sheeran, vita privata e social network dell’ospite di Che tempo che fa

Per quanto riguarda la vita privata, Ed Sheeran ha intrecciato nel 2012 una relazione con la cantautrice scozzese Nina Nesbitt, apparsa anche nel video di Drunk e soggetto delle canzoni Nina e Photograph. Dopo la loro separazione, Sheeran si è avvicinato, nel 2014, ad Athina Andrelos, cui ha dedicato il singolo Thinking Out Loud, ma i due hanno rotto un anno dopo. Attualmente il cantante è sposato con la sua amica d’infanzia e compagna di scuola alle elementari Cherry Seaborn e nel 2020 è nata anche la loro prima figlia. Stasera, a Che tempo che fa, racconterà probabilmente anche qualche dettaglio sulla sua vita personale.

È amico intimo della cantautrice Taylor Swift, con cui ha anche scritto varie canzoni. L’artista ha un profilo su Instagram di nome teddysphotos dove vanta 35,1 milioni di follower e un account Twitter seguito da 17,6 milioni di persone.