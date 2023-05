Che tempo che fa, ultima puntata con Anthony Hopkins, Marco Mengoni ed Elodie

Ultimo appuntamento con Che tempo che fa. Dopo l’addio di Fabio Fazio alla Rai, la trasmissione si appresta a salutare il suo pubblico con un appuntamento ricco di ospiti e sorprese. Stasera 28 maggio, come sempre a partire dalle ore 20 su Rai3, approderanno in studio importanti star del cinema e della musica. Dagli Usa infatti arriverà Anthony Hopkins, due volte premio Oscar per Il silenzio degli innocenti e The Father. Spazio poi per Elodie e Marco Mengoni, che presenteranno per la prima volta dal vivo il nuovo singolo dell’estate, Pazza musica. Ci saranno infine tutti i coprotagonisti dell’edizione, da Luciana Littizzetto a Filippa Lagerback e Nino Frassica. Senza dimenticare la signora Coriandoli, virale con la hit La Menopausa. La visione sarà poi disponibile in streaming e on demand su RaiPlay, dove trovare i migliori momenti della stagione.

Che tempo che fa, le anticipazioni di stasera 28 maggio 2023 su Rai3

Anthony Hopkins fra cinema, musica e pittura

Per salutare il suo pubblico dopo 20 anni di carriera, Fabio Fazio ha scelto grandi ospiti dello spettacolo italiano e internazionale. L’ultima puntata di Che tempo che fa inizierà con la presenza in studio dell’attore Anthony Hopkins, star di Hollywood da oltre 50 anni. Oltre ai due premi Oscar già citati, vanta in bacheca infatti cinque Bafta di cui uno alla carriera e due Emmy Awards. Senza dimenticare il David di Donatello, vinto per la sua performance del maggiordomo Stevens in Quel che resta del giorno. Dotato di un talento unico, si è dedicato per anni anche alla musica, componendo le colonne sonore di tanti film e persino il valzer And the Waltz goes on scritto ancor prima di sfondare nel cinema.

È uno dei più grandi attori di tutti i tempi, il due volte premio Oscar @AnthonyHopkins domenica nell’ultima puntata di @chetempochefa su @RaiTre. pic.twitter.com/zxngEOldMN — Fabio Fazio (@fabfazio) May 24, 2023

Appassionato pittore, dipinge continuamente paesaggi e opere astratte molto apprezzate dal pubblico. Prossimamente, una selezione delle sue opere sarà esposta alla prestigiosa Harte International Galleries nelle isole Hawaii. Durante l’intervista con Fabio Fazio per Che tempo che fa, Hopkins avrà modo anche di presentare i suoi prossimi due progetti. Di recente ha girato a Roma la serie Those about to Die in cui veste i panni dell’Imperatore Vespasiano. Ambientata in epoca romana, segue un gruppo di gladiatori in lotta per la propria vita. Nel cast anche Iwan Rheon (Ramsay Bolton ne Il Trono di Spade). Nei prossimi mesi invece Hopkins reciterà in One Life dove interpreterà Nicholas Winton, filantropo che durante la Seconda guerra mondiale salvò centinaia di bambini dai nazisti. L’intervista potrebbe offrire l’occasione di ricordare anche Dario Penne, storico doppiatore della star, scomparso lo scorso febbraio a Roma.

Marco Mengoni ed Elodie presentano il nuovo tormentone

Dopo Anthony Hopkins, l’ultima puntata di Che tempo che fa vedrà la presenza in studio di Marco Mengoni ed Elodie. I due artisti presenteranno la loro Pazza musica, tormentone per l’estate 2023 già disponibile su tutte le radio e piattaforme streaming da venerdì scorso. Il brano fa parte del nuovo album di Mengoni, Materia (Prisma), uscito lo scorso 26 maggio e contenente anche la canzone vincitrice di Sanremo Due vite. Oltre a esibirsi dal vivo con alcune tracce, i due cantanti spiegheranno com’è nata la loro collaborazione e illustreranno i progetti per i prossimi mesi. Elodie potrebbe ritornare sul live del Mediolanum Forum di Assago, dove ha conquistato pubblico e critica.

Che tempo che fa ospiterà inoltre anche tutte le presenze fisse che hanno accompagnato Fabio Fazio nell’edizione. Da Nino Frassica a Luciana Littizzetto, che seguirà Fazio su Discovery, passando per Filippa Lagerback. Senza dimenticare Roberto Burioni, Gigi Marzullo, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Simona Ventura. Immancabile anche la signora Coriandoli, che canterà la sua ultima hit La menopausa. Virale sui social, ha già conquistato il pubblico, grazie a ritmo acceso e testo simpatico.