Che tempo che fa, stasera su Rai3 ospiti Steve Martin e Alberto Angela

Stasera 7 maggio, a partire dalle 20 su Rai3, è in arrivo un nuovo episodio di Che tempo che fa. Come si legge nelle anticipazioni sui social network, Fabio Fazio vanterà una coppia di ospiti dall’altro tasso di audience. Negli studi di viale Mazzini arriveranno infatti Steve Martin e Alberto Angela. L’attore e comico americano, nonché musicista e cabarettista, presenterà la sua prima autobiografia a fumetti e ripercorrerà i suoi 40 anni di carriera. Il divulgatore scientifico invece parlerà di uno speciale di Ulisse – Il piacere della scoperta dedicato a suo padre Piero. Non mancheranno inoltre le tradizionali presenze fisse, da Luciana Littizzetto a Nino Frassica. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Che tempo che fa, le anticipazioni di stasera 7 maggio 2023 su Rai3

Steve Martin fra autobiografia, musica e serie tv

Ospite principale di stasera sarà Steve Martin. Artista poliedrico, vanta una leggendaria carriera in cui ha recitato in film già cult. Da Il padre della sposa a I tre amigos, passando per Roxanne e La pantera rosa, ha conquistato cinema e televisione. Non ultima, la serie Only Murders in the Building, di cui è sceneggiatore e produttore oltre che protagonista al fianco di Selena Gomez e Martin Short. Disponibile su Disney+, tornerà l’8 agosto con la terza stagione. Sarà probabilmente uno degli argomenti dell’intervista a Che tempo che fa, oltre alla sua nuovissima autobiografia. Steve Martin è infatti da poco in tutte le librerie con Il numero uno sono io, racconto a fumetti con disegni di Harry Bliss. Nelle pagine sono presenti esilaranti aneddoti della sua quarantennale carriera, in cui ha lavorato con star del calibro di Paul McCartney, Diane Keaton e Robin Williams.

Attore, sceneggiatore, musicista, scrittore, è uno dei più grandi talenti comici di tutti i tempi… il Premio Oscar @SteveMartinToGo a #CTCF pic.twitter.com/Wr2CMVICeG — Fabio Fazio (@fabfazio) May 3, 2023

Assieme a Fabio Fazio per Che tempo che fa, Steve Martin parlerà anche di stand up comedy, di cabaret e della sua passione per il banjo. Grazie al suo sconfinato talento, vanta in bacheca una lunga serie di riconoscimenti su cui spicca il premio Oscar alla carriera del 2014. Classe 1945, ha vinto anche cinque Grammy Awards e un Emmy Award nel 1969 per lo show The Smothers Brothers Comedy Hour. Vanta in totale altre 12 nomination, cui si sommano le sette ai Golden Globes. Nel 2005 ha vinto il Mark Twain Prize e nel 2007 il Kennedy Center Honors, la più alta onorificenza culturale negli Stati Uniti.

Alberto Angela presenterà lo speciale di Ulisse sul padre Piero

Non solo Steve Martin, Che tempo che fa vanterà anche la presenza di Alberto Angela. Il divulgatore scientifico, autore di Meraviglie e Stanotte a…, presenterà infatti un nuovo speciale di Ulisse – Il piacere della scoperta. In arrivo prossimamente su Rai1, si concentrerà esclusivamente sul compianto padre Piero, scomparso lo scorso anno all’età di 93 anni. Ospiti, servizi e interviste ricostruiranno infatti i 70 anni di carriera al servizio della scienza fra reportage, programmi innovativi e rivoluzionari. L’incontro con Fabio Fazio offrirà anche occasione per parlare del recente speciale su Re Carlo III, La Corona dei Windsor, a poco più di 24 ore dall’incoronazione del nuovo sovrano britannico. A seguire, ci sarà poi il tradizionale Tavolo di Che tempo che fa con Luciana Littizzetto, Nino Frassica, Filippa Lagerback e Simona Ventura. Spazio anche per Gigi Marzullo e la Signora Coriandoli.