Che tempo che fa, stasera su Rai3 Fazio ospita Ed Sheeran

A distanza di circa un anno dall’ultima volta, Ed Sheeran torna a Che tempo che fa. Il 16 aprile, alle 20 su Rai3, il cantautore britannico sarà infatti ospite di Fabio Fazio per un’intervista esclusiva direttamente dal Regno Unito. In cima alle classifiche mondiali con il singolo Eyes Closed, la star del pop presenterà infatti il suo nuovo album – (“Subtract”) in uscita il prossimo 5 maggio. Il disco completerà la “serie matematica” iniziata nel 2009 con + (“Plus”) e proseguita con x (“Multiply”) e ÷ (“Divide”). In studio, come sempre, anche Luciana Littizzetto, Nino Frassica e la Signora Coriandoli che si uniranno anche al Tavolo in seconda serata. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Numeri di record per Ed Sheeran, ospite principale della nuova puntata di Che tempo che fa. Classe 1991, il cantautore britannico è pronto a tornare con un nuovo disco e il successivo tour mondiale. Dopo l’ultima tappa europea a Berlino, in programma per lunedì 17 aprile, partirà per il Nord America dove suonerà per l’intera estate fino a settembre. Ad oggi, Ed Sheeran conta 91 miliardi di stream sulle piattaforme online e più di 65 milioni di album venduti in tutto il mondo. A questi si aggiungono numerosi riconoscimenti come quattro Grammy Awards, sette Brit Awards e otto Billboard Awards. In esclusiva per Che tempo che fa, il cantautore britannico si esibirà con il nuovo singolo Eyes Closed che anticipa l’album – (“Subtract”). Il più intimo della “serie matematica”, offrirà uno sguardo personale alla vita dell’artista che di recente ha raccontato la paura per la malattia della moglie.

Tanti i record di Ed Sheeran anche in Italia. Nel nostro Paese vanta un disco di diamante per Shape of You, brano capace di superare i 5 miliardi di visualizzazioni su Youtube, oltre a 76 dischi di platino e 15 d’oro. È inoltre l’artista internazionale più premiato in Italia oltre ad essere quello più presente in classifica ogni anno. Incredibile anche il suo record conquistato a Wembley nel 2015 con tre date sold out consecutive. Ed Sheeran è diventato così il primo ad esibirsi da solo, senza band di accompagnamento, di fronte a 240 mila persone. Chiuderà la serata, come sempre, il Tavolo in cui Fazio, assieme a un cast di ospiti, commenterà i fatti principali della settimana. Con lui ci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e Nino Frassica, oltre a Simona Ventura, la signora Coriandoli e Gigi Marzullo.