Che tempo che fa, stasera su Rai3 Fazio ospita Jovanotti

Nuovo appuntamento con Che tempo che fa, in onda stasera 23 aprile alle 20 su Rai3. Per l’occasione, Fabio Fazio accoglierà in studio uno dei volti più importanti della musica italiana. Sarà ospite infatti Jovanotti, al secolo Lorenzo Cherubini, per un racconto a 360 gradi sulla sua carriera, dalla vita privata alla discografia. Il cantante presenterà inoltre il suo nuovo docutrip, Aracataca – Non voglio cambiare pianeta 2 in cui, in sella alla sua bicicletta, ha percorso un viaggio attraverso il Sud America. Spazio, come di consueto, al Tavolo degli ospiti in cui Fazio, assieme a Luciana Littizzetto, Nino Frassica e il suo ormai canonico roster, discuterà i principali avvenimenti della settimana fra ironia e riflessione. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Ospite principale del nuovo appuntamento di Che tempo che fa sarà dunque Lorenzo Jovanotti. Tornato su tutte le piattaforme streaming a dicembre con Il disco del sole, è pronto a inaugurare una nuova avventura su RaiPlay. Domani 24 aprile sarà online Aracataca – Non voglio cambiare pianeta, un viaggio in bici di 3500 chilometri attraverso il Sud America. Jovanotti ha infatti attraversato Ecuador, Colombia, le Ande e persino l’Amazzonia per raccontare la magia e le bellezze del nostro pianeta. Un documentario che si costruisce con pensieri, emozioni e monologhi dello stesso artista, che ha girato tutto in prima persona. Il tutto arricchito dalla colonna sonora, composta, suonata e cantata per l’occasione da Jovanotti in persona. Il docutrip avrà 22 puntate, disponibili integralmente dalla giornata di domani su RaiPlay.

Con Jovanotti sarà poi possibile ripercorrere la carriera musicale, il suo rapporto con i grandi della musica italiana come Gianni Morandi e i suoi tour. Probabile che un passaggio dell’intervista ritorni sugli eventi del Jova Beach Party, i grandi concerti estivi che Jova ha tenuto sulle principali spiagge italiane. Il tutto, come ha spesso confermato, nel pieno rispetto dell’ambiente. La puntata di Che tempo che fa si arricchirà inoltre degli ospiti fissi di Fabio Fazio, che ogni settimana portano ironia e divertimento. Ci saranno Nino Frassica con la sua Novella Bella e Luciana Littizzetto con i suoi monologhi, ma anche Filippa Lagerback e la signora Coriandoli. In studio anche Simona Ventura, Gigi Marzullo e altri ospiti che verranno annunciati poco prima della messa in onda.