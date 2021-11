Che succede stasera su Rai3: Myrta Merlino, carriera, vita privata e social della giornalista

È tutto pronto per una nuova puntata di Che succede, in onda questa sera, venerdì 26 novembre 2021, alle 20.15 su Rai 3. Condotto da Geppi Cucciari, il talk show giornaliero del terzo canale propone un modo alternativo di fare informazione. E, attraverso filmati, tweet, sondaggi, storie personali e interviste, prova a raccontare il Paese con leggerezza e ironia. Come ogni venerdì Che succede propone il quiz che ha come concorrenti un telespettatore del panel e un vip. Ospite di questa sera la giornalista Myrta Merlino. Notaio l’attore Danilo Bertazzi.

Che succede: carriera e vita privata di Myrta Merlino

Che succede: Myrta Merlino, tra carta, tivù e radio

Nata a Napoli nel 1968, Myrta Merlino è uno dei volti più noti di La7. Dopo la maturità classica e una laurea in scienze politiche, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo a partire da una collaborazione con la pagina economica del quotidiano Il Mattino. Dopo qualche anno di gavetta, dal 1994 ha iniziato a occuparsi di televisione, realizzando inchieste e servizi per Mixer, programma di approfondimento di Rai 2 condotto da Giovanni Minoli, e occupandosi prevalentemente di tematiche socio-economiche. La sua expertise in materia l’ha portata a diventare responsabile economica di Rai 3, autrice del talk show Italia Maastricht e dei programmi Energia, Mister Euro e La Storia siamo noi, di cui ha curato una serie di 10 puntate dedicate alla storia del Novecento visto attraverso il profilo economico. Tra 2002 e 2003 ha preso le redini dell’informazione di Rai Educational e, successivamente, ha firmato il format Economix, un’intervista di 30 minuti a una figura di rilievo della politica e dell’economia per commentare le notizie di punta dell’attualità. Nel 2009 è approdata a La7 come autrice e conduttrice di Effetto Domino. E, dal 2011, è al timone de L’Aria che tira, ormai giunto alla quarta edizione e in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Parallelamente, si è dedicata anche alla scrittura (tra le sue opere più recenti Madri. Perché saranno loro a cambiare il Paese e Donne che sfidano la tempesta) e alla radio, conducendo diversi programmi per Rai Radio 2, tra cui Alle otto della sera e Re di Denari. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con testate di spicco come Il Sole 24 Ore, Il Messaggero, International Herald Tribune, Libération e Il Secolo XIX e, nelle sue trasmissioni, ha avuto modo di intervistare alcuni dei principali attori del panormama politico e finanziario come Carlo Azeglio Ciampi, Silvio Berlusconi, Gordon Brown, Bill Gates, Jeremy Rifkin e Jacques Delors.

Che succede: vita privata di Myrta Merlino

Myrta Merlino è stata sposata in seconde nozze con Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia e ex commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure speciali anti-Covid. Dopo la fine del matrimonio, si è fidanzata con l’ex calciatore Marco Tardelli, suo attuale compagno. È madre di tre figli: Caterina, nata dalla relazione con Arcuri, e i gemelli Pietro e Giulio, avuti in gioventù col primo marito, la cui identità non è mai saltata fuori. Molto attiva sui social, è solita condividere su Instagram scatti che la ritraggono coi suoi familiari o nello studio de L’Aria che tira in compagnia dei suoi ospiti.