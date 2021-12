Carlo Lucarelli, carriera e vita privata dello scrittore ospite stasera a Che succede su Rai 3

Geppi Cucciari torna con un nuovo appuntamento di Che succede, in onda stasera, venerdì 3 dicembre 2021, alle 20.15 su Rai 3. L’innovativo talk show giornaliero del terzo canale propone un modo insolito di commentare e analizzare le notizie più in vista dell’attualità nazionale. E, attraverso immagini, video e tweet, punta a raccontare l’Italia e gli italiani con leggerezza e simpatia. Come ogni venerdì, anche stasera, la trasmissione sarà dedicata al quiz che vedrà scontrarsi uno dei telespettatori del panel e un personaggio famoso. L’ospite della puntata di questa sera sarà Carlo Lucarelli. A verificare che tutti si svolga nel pieno rispetto delle regole, invece, ci penserà l’attore Danilo Bertazzi, celebre per il ruolo di Tonio Cartonio ne La Melevisione.

Che succede: carriera e vita privata di Carlo Lucarelli

Carlo Lucarelli, giallista seriale

Nato a Parma nel 1960, Carlo Lucarelli è uno dei nomi più noti della letteratura italiana contemporanea. Il suo esordio in libreria è datato 1990, anno in cui ha pubblicato il giallo Carta bianca. Il suo curriculum vanta una produzione letteraria molto ricca: per i tipi di Einaudi, ha pubblicato la serie di romanzi che vedono come protagonista l’Ispettrice Grazia Negro, da Lupo Mannaro a Almost Blue, dal quale è stato tratto l’omonimo film, passando per Un giorno dopo l’altro e Il sogno di volare, la saga dell’Ispettore Coliandro, Falange Armata e Il giorno del lupo e quella del commissario De Luca, nella quale spiccano titoli noti come L’estate torbida, Intrigo italiano e L’inverno più nero. Ma non è tutto. Sempre per la casa editrice torinese, ha pubblicato anche altre opere isolate, tra cui L’isola dell’angelo caduto, Albergo Italia e l’antologia Il lato sinistro del cuore.

Carlo Lucarelli: in equilibrio tra televisione e teatro

Accanto alla scrittura, ha collaborato anche con diversi giornali e riviste (Il manifesto, L’Europeo, L’Unità e XL) e si è dedicato alla divulgazione televisiva, con programmi come Blu notte – Misteri italiani, un programma di approfondimento su casi di cronaca e omicidi seriali dell’ultimo cinquantennio di storia italiana, e alla fiction, ideando prodotti come L’ispettore Coliandro, diretta dai Fratelli Manetti, Milonga Station e La porta rossa. Non si è lasciato sfuggire neppure il teatro, con spettacoli come Tenco a tempo di tango e Pasolini. Un mistero italiano, e l’insegnamento, fondando nel 2010 la scuola di scrittura Bottega Finzioni a Bologna. Tra 2014 e 2015, ha debuttato su Sky Arte HD con Muse Inquietanti e su Crime Investigation con Profondo Nero e ha scritto vari libri per bambini e ragazzi, come Il trillo del diavolo e Thomas e le gemelle. Dal 2021, sempre su Sky Arte, conduce Lucarelli Racconta, un programma sulle vecchie favole e i loro significati oscuri. La sua ultima fatica, Lèon, è uscita poche settimane fa in libreria.

Prima era lì, un post it dopo l’altro mentre lo scrivevo. Il 16 novembre, finalmente, sarà in libreria per @Einaudieditore : “Lèon”, con Grazia Negro e Simone in una storia che ha lasciato, giuro, senza fiato anche me. Ancora più di Almost Blue. Spero sia così anche per voi pic.twitter.com/c4DhPhJkAR — CarloLucarelli (@CarloLucarelli6) November 1, 2021

Carlo Lucarelli: vita privata, moglie e figli

Sulla sua vita privata si sa molto poco. È sposato con Yodit, conosciuta per caso alla reception di un hotel poco prima della presentazione di uno dei suoi libri. Dal matrimonio sono nate due gemelle.