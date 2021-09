Che succede: Geppi Cucciari, carriera e vita privata della conduttrice del programma in onda da stasera su Rai3

Dopo il successo della scorsa stagione, Geppi Cucciari ritorna stasera, lunedì 27 settembre 2021, su Rai3, con una nuova edizione di Che succede. In onda dopo Blob e prima di Un posto al sole, dal lunedì al venerdì, tra le 20.20 e le 20.45, il talk show riprende il suo spazio nel palinsesto senza particolari variazioni di format. E, con leggerezza e ironia, propone un metodo alternativo di fare informazione, mettendo in primo piano la percezione che la gente comune ha di quello che accade. Tra video, tweet, sondaggi, storie personali e interviste a esperti e personaggi noti del mondo dello spettacolo, dello sport, della politica e del lavoro, la conduttrice prova a raccontare il Paese discostandosi dal registro dei telegiornali o dei programmi di informazione e utilizzando la traccia dei social e l’esperienza personale di chi lo vive.

Che succede: cosa sapere sul programma in onda stasera alle 20.20 su Rai3

Che succede: schema che vince, non si cambia

Anche in questa seconda edizione, il programma darà la possibilità a un panel di persone comuni (che da 40 passano a 80), collegate da remoto con lo studio, di dare voce a racconti e aneddoti in base all’argomento della puntata. Avventurandosi tra i fatti del giorno, avranno modo di raccontarsi senza alcun filtro se non quello dell’ironia e dell’improvvisazione, appoggiandosi alla complicità della presentatrice sarda. Ad arricchire il tutto un repertorio variegato di clip comiche, tormentoni, momenti di satira politica, statistiche apparentemente incredibili eppure accertate e gli interventi di alcuni degli opinionisti più presenti sul web. Il menù ideale per dissezionare l’attualità senza prendersi troppo sul serio e, contemporaneamente, senza correre il rischio di banalizzarla, riducendola a chiacchiera vuota. Non mancherà neppure lo spazio dedicato alle domande improbabili, a cui si cercheranno risposte più o meno attendibili, e a fatti realmente accaduti, per dimostrare che dietro a una grande notizia c’è sempre una persona normale. A discostarsi leggermente dal registro tradizionale sarà, invece la puntata del venerdì, una sorta di grande festa durante la quale un vip e uno dei componenti del panel si sfideranno a chi ne sa di più di attualità. Assieme all’ospite fisso Danilo Bertazzi – che in passato si è fatto conoscere al grande pubblico con il personaggio di Tonio Cartonio della Melevisione – Cucciari condurrà una gara in cui viene messo in ballo tutto lo scibile umano, del presente e del passato, tra prove improbabili come lo stiraggio delle camicie e quesiti di cultura generale e musicale.

Che succede: carriera e vita privata di Geppi Cucciari

Che succede: la gavetta di Geppi Cucciari

Tra i personaggi più amati del panorama televisivo italiano, Geppi Cucciari si è sempre dimostrata un’artista eclettica e versatile. Doti di cui ha dato prova nel corso della sua carriera, dividendosi tra il cabaret, la televisione, la radio e il cinema. Nata a Cagliari nel 1973, il suo primo incontro col teatro è stato nel 2000, quando è entrata a far parte del laboratorio teatrale Scaldasole. Dopo la laurea in Giurisprudenza, si è resa presto conto di voler continuare a percorrere la strada della recitazione e, nel 2001, è stata accolta nelle file del laboratorio artistico di Zelig. Tra 2002 e 2004, ha debuttato in radio nel programma Pinocchio condotto da La Pina su Radio Deejay e, col gruppo Scaldasole, alla trasmissione Scaldanight su Radio Popolare; in tivù, su Happy Channel, nello show comico Shorty and Spotty assieme ai Pali e Dispari e, addirittura, anche a teatro col monologo Meglio sardi che mai e lo spettacolo Maionese assieme alla compagnia teatrale Burro Fuso. La consacrazione, tuttavia, è arrivata con Zelig Off, in onda in seconda serata su Italia Uno. Un’avventura che, qualche anno dopo, dal 2005 al 2009, l’avrebbe portata a diventare una delle protagoniste di punta di Zelig Circus e uno dei personaggi della sitcom di Canale 5 Belli Dentro, per la quale vinse un Telegrolle come miglior attrice nel 2006. Da quel momento, sono stati diversi i riconoscimenti ricevuti dai network e dalle reti, che hanno iniziato ad affidarle spazi in trasmissioni di spessore e talk in solitaria: da Geppi Hour su Sky Show al ruolo della sondaggista in Victor Victoria condotto da Victoria Cabello, da Italia’s got talent con Simone Annichiarico a G’Day, nuovo preserale di La7, passando per Amici di Maria De Filippi nelle vesti di giurata e Agenda Geppi, copertina introduttiva delle Invasioni Barbariche di Daria Bignardi. Dopo il passaggio alla Rai nel 2012, nel 2013 ha condotto Dopotutto non è brutto, rubrica settimanale in seconda serata e, dal 2014, ha assunto il timone del game show di Rai3 Per un pugno di libri, subentrando all’attrice Veronica Pivetti. Oltre al piccolo schermo, ha avuto modo di esplorare anche il grande schermo e il mondo del musical: tra 2008 e 2014 ha recitato in una serie di commedie come Grande, grosso e…Verdone, Una donna per amica, Passione sinistra, l’Arbitro e Un fidanzato per mia moglie e si è misurata col ruolo di Morticia Addams nella trasposizione teatrale de La famiglia Addams. Dal 2015 è conduttrice del programma radio Un giorno da pecora e, dopo un’avventura a Le Iene e un tandem con Massimo Gramellini ne Le parole della settimana, è approdata a Che succede, il suo ultimo progetto professionale. Tra un set e uno studio televisivo, ha trovato anche il tempo di scrivere due libri: Meglio donna che male e Meglio un uomo oggi.

Che succede: vita privata di Geppi Cucciari

Sulla sua vita privata si sa davvero molto poco. Nel 2012 si è sposata a Milano col giornalista Luca Bonaccorsi, dal quale si è separata 4 anni dopo. A oggi, non ha figli e si dichiara felicemente single.