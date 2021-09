Che succede: chi è Danilo Bertazzi, ospite fisso della trasmissione di Geppi Cucciari in onda oggi, lunedì 27 settembre 2021, alle 20.20 su Rai3

Dopo l’ottima accoglienza riservata da pubblico e critica alla scorsa stagione, si riaccendono le luci su Che Succede, il talk show di Rai Tre in onda a partire da stasera, lunedì 27 settembre 2021, alle 20.20. Dal lunedì al venerdì, Geppi Cucciari proporrà, con ironia e leggerezza, un punto di vista diverso sui fatti della settimana, filtrandoli attraverso la percezione della gente comune. Tra filmati, tweet, sondaggi e interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della politica e del lavoro, la conduttrice proverà a spiegare l’attualità in maniera alternativa, utilizzando la traccia dei social e le storie personali di chi, certe vicende, le vive in prima persona. Come il format, anche il cast rimane invariato. E, nella puntata del venerdì, tutta dedicata alla sfida tra un vip e un invitato scelto tra le 80 persone collegate da remoto con lo studio, ritorna ad affiancare Cucciari un ospite fisso, già comparso nel corso della prima edizione: l’attore Danilo Bertazzi.

Che succede: Carriera e vita privata di Danilo Bertazzi

Che succede: Dal teatro alla Melevisione

Classe 1960, Danilo Bertazzi si è sempre dedicato al sogno di diventare attore. Dopo il diploma al Centro di Formazione Teatrale di Torino e una serie di seminari di perfezionamento, si è diviso tra teatro e televisione, ricoprendo ruoli molto diversi tra loro sotto la guida di registi selezionati del calibro di Massimo Scaglione e Krzysztof Pius Zanussi. Col Teatro Stabile di Torino ha recitato ne Il piccolo principe e Cuore a gas, mentre col Teatro delle Dieci ha conquistato una parte ne La cantatrice calva, in Rassegna di monologhi, Questa sera si recita a soggetto e in una serie di spettacoli per bambini. Ambito che, nel 2005, lo porterà a mettere in scena, assieme al gruppo musicale Nuove Tribù Zulu, una performance teatrale dal titolo Fantastica, tutta ispirata alle fiabe di Gianni Rodari. Nonostante avesse debuttato molti anni prima come attore in una serie di produzioni televisive come Versilia ’66, Carolina Invernizio, Il giro del mondo in 80 giorni (varietà di Rai Uno in cui prestava la voce a Topo Gigio) e Passioni, il successo vero e proprio è arrivato solo nel 1999 con la Melevisione, trasmissione per bambini in cui vestiva i panni del celebre folletto bibitiere Tonio Cartonio, vera e propria icona degli Anni Novanta.

Dopo sei anni di programma, ha deciso di abbandonare il personaggio che gli aveva regalato la fama per lanciarsi in altre avventure. Dal 2006 al 2008 è stato il volto del programma per ragazzi Trebisonda. Mentre tra 2010 e 2012 è diventato spalla di Michela Coppa in Slurp, sul canale Arturo, uno show dedicato alla cucina per le nuove generazioni, ha preso parte alla soap opera di Canale 5 Centovetrine e, pochi mesi dopo, è ritornato alla Melevisione con una nuova identità, quella del Cuoco Danilo. Sempre nel 2011 ha recitato anche nel film Le stelle inquiete, diretto da Emanuela Piovano. A un curriculum già così ricco, ha aggiunto anche l’attività di autore (dal 2012 cura il programma La posta di Yoyo su Rai Yoyo), diverse produzioni radiofoniche (da ricordare le letture di Cesare Pavese e Racconti di Mezzanotte) e numerosi doppiaggi. Dallo scorso anno, affianca su Rai Tre Geppi Cucciari nel talk Che succ3de, la sua ultima avventura lavorativa.

Che succede: Vita privata di Danilo Bertazzi

Dopo l’abbandono della Melevisione, saltò agli onori della cronaca per una bufala che ebbe una diffusione sorprendente. Si diceva, infatti, che la sua sostituzione fosse dovuta a un’improvvisa morte per overdose. Come rivelato dallo stesso Bertazzi in un’intervista al Fatto Quotidiano, nonostante le denunce non si ebbe modo di risalire all’ideatore della fake news che, tra le tante cose, aveva portato molti a pensare che la sua apparizione in Trebisonda fosse stata preparata ad hoc con l’aiuto di un sosia. Per quanto riguarda la sua vita privata, le informazioni sono scarne. Dichiaratamente omosessuale, dal 2012 ha una relazione con il fotografo Roberto Nozza.