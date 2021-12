Che fine hanno fatto i cortei no green pass? Ecco dove si manifesterà l’11 dicembre

È sabato e, come succede ogni sabato ormai da qualche mese, tornano le proteste no green pass e no vax nelle principali città d’Italia. Lo fanno, però, con sempre meno forza e partecipazione. I motivi sono molteplici. Da una parte le direttive del Viminale, che hanno proibito cortei nei centri storici e in particolare nelle vie dello shopping, dall’altra l’aumento dei contagi, che magari sta convincendo qualche irriducibile a farsi vaccinare. C’è poi quello che sta accadendo fuori dall’Italia: se sempre più Paesi adottano misure identiche alle nostre, o persino più restrittive, forse non il governo non sta sbagliando. Inoltre, si sono verificate spaccature all’interno dei vari comitati del “no”: più eventi distinti, ma sempre meno partecipati. E infine, chissà, ha influito anche quanto successo a un leader come Stefano Puzzer, “daspato” per aver organizzato una protesta. Ecco la mappa delle poche manifestazioni annunciate per oggi, sabato 11 dicembre.

No green pass, a Milano appuntamento all’Arco della Pace

A Milano, i no green pass si sono dati appuntamento alle ore 15 all’Arco della Pace. La manifestazione, con preavviso recapitato alla Questura, è stata organizzata dall’associazione La Genesi, che si autodefinisce «una delle forze trainanti del dissenso». La protesta statica, secondo quanto annunciato, sarà «un evento internazionale che vedrà la partecipazione di illustri rappresentanti di vari Paesi non solo europei: medici, avvocati, giornalisti, politici e attivisti impegnati in una comune lotta contro le politiche liberticide e la tirannia che i nostri governi, ormai ridotti a regimi, infliggono ai popoli dell’intero pianeta». Attesi, pare, partecipanti da tutta Europa. E dovrebbe esserci Puzzer.

No green pass, a Genova sono in programma due eventi

Due la manifestazioni in programma nel capoluogo ligure. Da una parte Libera Piazza Genova, che ha organizzato un corteo con ritrovo alle 15 in piazza Caricamento e partenza alle 16:30. Dall’altra Giustizia Sociale, che in collaborazione con il Coordinamento Resistenza Genova (Cub, Confederazione Unitaria di Base Genova, Coordinamento Lavoratori Portuali Genova), darà vita a un flash mob in piazza della Vittoria: parteciperà anche il cantante Povia.

No green pass, a Padova il corteo è diventato un sit-in

A Padova, il corteo inizialmente in programma per l’11 dicembre è diventato un presidio statico. La manifestazione, organizzata dal gruppo VenetoNoGreenPass, si sarebbe dovuta snodare a piazzetta Sartori a Prato della Valle: sarà invece un sit-in, sempre in piazzetta Sartori. Appuntamento alle 15.