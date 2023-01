Che Dio ci aiuti, Francesca Chillemi: «Ho pensato di dire addio ad Azzurra»

«Pur essendo più matura Azzurra ha mantenuto la sua indole. La maturità è intesa come un concedersi agli altri in termini di aiuto. Azzurra metterà da parte il suo ego anche se i casini continuerà a farli». Così Francesca Chillemi parla del ruolo di Azzurra, che interpreta nella serie Che Dio ci aiuti.

«Mi sono tanto emozionata. È stato un momento intenso. Quando finiscono dei progetti si tende spesso a vedere il lato negativo. Io invece mi sono concentrata sugli aspetti positivi e in particolare sulle emozioni che io e Elena ci siamo date in questi anni» ha spiegato, ricordando l’ultimo giorno di Elena Sofia Ricci e l’addio a Suor Angela nella serie.

«Un po’ succede sempre soprattutto quando si pensa che il personaggio non abbia più nulla da raccontare. Ci sono dei momenti durante le riprese in cui capita di essere distante dal proprio personaggio. Poi paradossalmente capita di rientrare subito in quei panni. Mi è capitato in passato di pensare di lasciare i panni di Azzurra. Poi però mi è stata riproposta con delle dinamiche in evoluzione e questo aspetto mi ha affascinato» ha confessato sulla sua interpretazione di Azzurra.

«Non ho la palla magica» conclude a chi le chiede come andrà con la serie dopo l’addio a Suor Angela, con Azzurra che inizia a prendere i voti e che dovrà affrontare la sfida di una nuova suora all’interno del convento.

La novità assoluta della nuova stagione è proprio l’arrivo di questa nuova suora, che è giovane, ma ha una formazione ben diversa rispetto a quella della scoppiettante Azzurra, mentre il convento continua a ospitare le ragazze. La serie riparte con questa grande novità e darà anche il tempo di salutare suor Angela.