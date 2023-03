Che Dio ci aiuti 8 si farà, sceneggiatori: «Anticipazioni su Suor Azzurra e Emiliano»

Luca Bernabei di Lux Vide, casa di produzione della fiction Che Dio ci aiuti, in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni ha dichiarato che l’ottava stagione dell’amatissima serie ci sarà. Gli sceneggiatori, intervistati da Fanpage, hanno inoltre fornito alcune anticipazioni sul destino di vari personaggi.

Che Dio ci aiuti 8 ci sarà

Che Dio Ci Aiuti 7 è arrivata alle ultime puntate e Bernabei rassicura i fan anticipando l’esistenza della stagione successiva, anche se ancora non si conosce la data ufficiale d’inizio. Nonostante l’addio di suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, le avventure del convento continuano ad appassionare. Il testimone è passato ad Azzurra Leonardi, interpretata dalla bravissima Francesca Chillemi, la vera rivelazione della fiction.

Non ci sono ancora notizie certe, ma molto probabilmente il cast di Che Dio Ci Aiuti 8 vedrà ancora un’Elena Sofia Ricci (Suor Angela) in un cameo, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Pierpaolo Spollon (Emiliano Stiffi), Fiorenza Pieri (Suor Teresa), Federica Pagliaroli (Sara Luparini), Emma Valenti (Ludovica Perini), Ileana D’Ambra (Cate Saltalamacchia), Filippo De Carli (Ettore), Valerio Di Domenicantonio (Elia) e Valeria Fabrizi (Suor Costanza).

Le anticipazioni sulla prossima stagione

A parlare di Che Dio ci aiuti 8 sono stati anche gli sceneggiatori della settima stagione, Umberto Gnoli e Elena Bucaccio, in un’intervista a Fanpage. Nell’ultima puntata Francesca Chillemi è diventata Suor Azzurra, sostituendo in pieno Suor Angela che aveva lasciato il convento. Lei sarà uno dei personaggi che ritroveremo nella prossima stagione in onda nel 2025: sarà una suora sopra le righe ma sempre pronta ad aiutare il prossimo. Emiliano sarà invece impegnato in grandi progetti che potrebbero allontanarlo dal convento. La prossima stagione, ma come dicevamo ancora non ci sono notizie ufficiali, dovrebbe prevedere anche un ritorno di Elena Sofia Ricci, una breve apparizione.