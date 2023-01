Che Dio ci aiuti 7, Fiorenza Pieri: «Non sostituirò Elena Sofia Ricci»

Fiorenza Pieri è stata considerata come la sostituta di Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti 7, ma lei ha affermato che questo non accadrà mai. La giovane attrice, in una lunga intervista, ha anche raccontato alcuni retroscena delle riprese della fiction spiegando il legame che si è creato con i colleghi.

Fiorenza Pieri sostituta di Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti?

Nella serie tv, Fiorenza Pieri interpreta la giovane Suor Teresa che poi diventerà Madre Superiora in occasione della temporanea uscita di scena di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. Molti hanno interpretato questo avvenimento come una sostituzione delle due attrici, ma la Pieri ha affermato che lei non sarà mai la sostituta della Ricci.

«Non è assolutamente una sostituzione. Suor Angela e Elena Sofia Ricci sono insostituibili. Sono stata molto contenta di lavorare con lei in quei pochi giorni preziosi. Con grande gioia mi ha consegnato uno spazio all’interno della serie, ma non prendo il suo posto», ha dichiarato in un’intervista a Fanpage.it.

Chi prenderà il posto di Suor Angela?

Fiorenza Pieri ha comunicato anche quali saranno le sorti della serie senza la presenza di Suor Angela: «Il ruolo della protagonista assoluta lo prenderà Azzurra. Sarà il perno del convento degli Angeli Custodi, a cui tutti i personaggi faranno riferimento. La storia sarà raccontata dal suo punto di vista, alla luce del suo percorso di maturazione che l’ha vista passare dalla ragazzina scapestrata che era all’inizio alla novizia. Sarà lei a raccogliere il testimone di Suor Angela».

Alcuni si domandano se il ruolo della Pieri con Suor Teresa possa essere presente anche nell’ottava stagione, ma lei ha risposto: «Non dipende da me. Ci sono degli autori e una produzione che faranno delle scelte in base a ciò che riterranno giusto. Dipenderà molto dalla risposta del pubblico e da quello che loro individueranno come filone da seguire».