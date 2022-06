Che Dio ci aiuti 7, Elena Sofia Ricci conferma l’addio: sarà la sua ultima stagione

La notizia era nell’aria da diversi mesi ma ora è stata ufficializzata dalla diretta interessata: dopo Terence Hill che abbandona Don Matteo e Daniele Liotti che non reciterà più in Un passo dal cielo, Elena Sofia Ricci lascerà Che Dio ci aiuti. L’attrice italiana ha reso noto che si tratterà di un addio soft e graduale e che comparirà nelle puntate della settima edizione della fiction in corso di registrazione ma con un ruolo ridimensionato.

Elena Sofia Ricci lascia Che Dio ci aiuti

L’annuncio è giunto nel corso di un’intervista a Repubblica, in cui la donna si è detta consapevole che i fan della serie sono dispiaciuti così come è accaduto quando ha lasciato Caro maestro, Orgoglio e I Cesaroni e quando è finita Vivi e lascia vivere. “Grazie a questo slalom tra le fiction e i generi non mi identificano in un ruolo: sono Elena Sofia. Mi fa felice che il pubblico abbia imparato a conoscere me e la persona che sono e non i personaggi che interpreto. Poi ama anche quelli. Vuol dire che non l’ho tradito, che ho fatto un buon lavoro”, ha dichiarato.

La LuxVide, casa di produzione di Che Dio ci aiuti, ha reso noto che la Ricci sarà comunque presente in tutta quella che sarà la sua ultima stagione. È però probabile che partecipi alle prime puntate per poi entrare ed uscire ad intermittenza dalla trama e lasciare più spazio ad altri personaggi come Azzurra, l’eterna novizia interpretata da Francesca Chillemi, e lo psichiatra Emiliano incarnato da Pierpaolo Spollon. Usciranno invece dal cast Diana Del Bufalo, Gianmarco Saurino, Erasmo Genzini e Simonetta Columbu.

Elena Sofia Ricci: i nuovi progetti

Oltre che alle riprese della fiction che l’ha legata al personaggio di suor Angela, Elena Sofia sta anche girando Fiori sopra l’inferno. Si tratta di una coproduzione RaiFiction e Publispei tratta dal romanzo di Ilaria Tuti che andrà in onda su Rai Uno nella stagione 2022/2023. L’attrice interpreterà Teresa Battaglia, un’investigatrice dal fiuto infallibile che deve fare i conti con i primi sintomi dell’Alzheimer.