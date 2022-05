Che ci faccio qui, stasera su Rai 3: la tempesta Vaia e le storie di Fabio Ognibeni, Danilo Ragona e Pierpaolo Martino

La prima serata di Rai 3 propone il quinto e ultimo appuntamento con Che ci faccio qui, in onda stasera, sabato 7 maggio 2022 a partire dalle 21.45. Il docureality, ideato e condotto da Domenico Iannacone, accompagna i telespettatori alla scoperta di uomini e donne coraggiosi che, in barba alle difficoltà, sono riusciti a rialzarsi e a realizzare i propri sogni.

Che ci faccio qui: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su Rai 3 alle 21.45

Che ci faccio qui: il format

Nel contesto di un programma che si pone a metà tra il docureality e l’inchiesta, il giornalista molisano esplora una gamma vastissima di temi, dall’ambiente all’immigrazione, passando per la legalità, trasformandoli in spunti utili a presentare ai telespettatori le storie dei protagonisti della puntata. Persone comuni che, tra progetti diventati realtà, sacrifici, esperienze dolorose e ostacoli, dimostrano come ritornare a correre dopo una caduta non sia poi così complicato. Anche nelle situazioni in cui sembra un’impresa impossibile.

Che ci faccio qui: le anticipazioni sull’ultima puntata

La quinta e ultima puntata, Oltre la notte, è dedicata al racconto della tempesta Vaia che, nell’ottobre 2018, si è abbattuta con violenza sul versante orientale delle Dolomiti. Devastando un’intera area boschiva e atterrando oltre 14 milioni di tronchi, tra cui i preziosi abeti rossi della Val di Fiemme. Partendo da qui, Iannacone racconterà la storia dell’imprenditore Fabio Ognibeni, a capo di un’azienda che si occupa di realizzare tavole armoniche per pianoforti e diversi altri strumenti musicali. Un’attività che, senza il legno di risonanza non potrebbe funzionare e che lo ha spinto, dopo la tragedia, a impegnarsi nel portare a termine una missione: salvare più tronchi possibili dalla decomposizione.

Nella seconda parte, invece, spazio alla vicenda di un designer costretto su una sedia a rotelle dopo un grave incidente stradale e a un focus su Danilo Ragona che, da qualche tempo, recupera carrozzine destinate alla rottamazione per crearne modelli su misura per pazienti affetti da disabilità. Un esempio di economia circolare che strizza l’occhio alla solidarietà. Infine, il viaggio si conclude con la testimonianza di Pierpaolo Martino, un uomo affetto da sindrome di Down le cui attenzioni verso la mamma, affetta da Alzheimer, avevano commosso tutti. Ora che la donna non c’è più, che ne è stato di lui? Basta sintonizzarsi su Rai 3 per scoprirlo.

Che ci faccio qui: dove guardare il docureality

Oltre che sul canale 3 del digitale terrestre e 103 di Sky, Che ci faccio qui è disponibile anche in diretta streaming su Rai Play.