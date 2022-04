Anticipazioni Che ci faccio qui, stasera su Rai 3: format, temi e ospiti del programma

Terzo appuntamento con Che ci faccio qui, in onda questa sera, sabato 23 aprile 2022 alle 21.45 su Rai 3. Condotto da Domenico Iannacone e prodotto da Hangar TV, il docureality in cinque episodi accompagna il telespettatore in un viaggio di esplorazione attraverso i risvolti di un’umanità fragile e desiderosa di riscatto.

Che ci faccio qui: cosa sapere sul programma in onda stasera su Rai 3 alle 21.45

Che ci faccio qui: il format

Nella cornice di una trasmissione che si pone in continuità con I dieci comandamenti, programma sempre curato e condotto dal giornalista molisano, temi come la periferia, l’ambiente, la legalità, l’immigrazione e l’accoglienza diventano le rotte attraverso le quali vengono raccontante le storie dei protagonisti di ciascuna puntata. Tra sogni realizzati, progetti da concretizzare, atti di solidarietà, momenti drammatici ed esperienze di vita che possono diventare un esempio da seguire.

Un ritratto di un mondo intriso di miseria, privazione affettiva, educazione criminale, una realtà in cui i protagonisti sono sempre in bilico tra dannazione e rinascita.#CheCiFaccioQui con Domenico Iannacone: “L’amore perduto”. Sabato alle 21.45 su #Rai3. @i10comandamenti pic.twitter.com/XG2Tf0b2Xc — Rai3 (@RaiTre) April 19, 2022

Che ci faccio qui: tutte le anticipazioni sulla terza puntata

Nella terza puntata, intitolata L’amore perduto, Iannacone torna, a distanza di qualche anno, nella periferia est di Roma e ritrova Mirko Frezza, 48enne dal passato turbolento e, oggi, attore di successo impegnato nel quartiere con la sua associazione. In un contesto segnato da precarietà e povertà, dove le case cadono in pezzi e arrivare a fine mese diventa un’impresa, il destino di Frezza incrocia quello di Nicola, 45 anni, di cui 27 passati in prigione. Sarà compito del giornalista muovere i fili del loro incontro e ripercorrere il vissuto drammatico di questo ragazzo pugliese a cui, a soli 12 anni, è stato imposto di uccidere la madre per vendetta. Una vicenda umana dolorosa, pervasa di abbandono, emarginazione e solitudine e il tassello di uno speciale che aiuterà il pubblico a capire come, talvolta, nascere nella famiglia ‘sbagliata’ può corrispondere ad avere poca libertà di scelta. O, spesso, nessuna.

Che ci faccio qui: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 3 del digitale terrestre e 103 di Sky, Che ci faccio qui è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.